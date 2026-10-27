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कजरारे-कजरारे गाने पर लड़की ने किया धमाकेदार डांस, नीले लहंगे में अदाओं ने जीता दिल

Wed, 28 Oct 2026 02:34 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Wed, 28 Oct 2026 02:34 PM IST
सार

सोशल मीडिया पर एक लड़की का डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लड़की ऐश्वर्या राय के मशहूर गाने कजरारे-कजरारे पर डांस कर रही है। लड़की के अंदाज ने लोगों के दिल को जीत लिया है। 

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girl stunning dance on kajra re song in blue lehenga viral reel
कजरारे-कजरारे गाने पर लड़की ने किया धमाकेदार डांस - फोटो : Instagram

विस्तार
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सोशल मीडिया पर हर दिन बॉलीवुड के पुराने सुपरहिट गानों पर डांस रील्स वायरल होती हैं। इसी बीच ऐश्वर्या राय के मशहूर गाने कजरारे-कजरारे पर एक लड़की का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रॉयल ब्लू रंग के खूबसूरत चोली-लहंगे में लड़की ने शानदार डांस किया है। उसके मूव्स और दिलकश अदाओं ने लोगों का ध्यान खींचा है। 

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लड़की ने कजरारे की धुन पर बिखेरा डांस का जलवा

वायरल वीडियो में लड़की कजरारे-कजरारे गाने पर पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ डांस करती दिख रही है। गाने की बीट्स के साथ उसके शानदार स्टेप्स, कमर की लचक और चेहरे के खूबसूरत एक्सप्रेशंस पर लोग फिदा हो रहे। खुले लंबे बाल, हाथों में चमकती चूड़ियां और नीले रंग का पारंपरिक लहंगा उसके लुक को और भी आकर्षक बना रहे हैं। उसकी ऊर्जा और डांस करने का अंदाज वीडियो को खास बना रहा है।
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सोशल मीडिया पर छाया हुआ है डांस वीडियो

लड़की के इस डांस वीडियो को सोशल मीडिया यूजर्स खूब पसंद कर रहे हैं। कजरारे-कजरारे जैसे सदाबहार गाने पर उसकी शानदार परफॉर्मेंस ने पुराने बॉलीवुड डांस की यादें ताजा कर दी हैं। लोग उसके स्टेप्स, एक्सप्रेशंस और डांस में दिख रहे आत्मविश्वास की जमकर तारीफ कर रहे हैं। 
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लोग कर रहे हैं जमकर तारीफ

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई लड़की के डांस मूव्स की तारीफ कर रहा है, तो किसी को उसका नीला लहंगा और देसी अंदाज बेहद पसंद आ रहा है। कुछ लोग उसकी परफॉर्मेंस को ऐश्वर्या राय के आइकॉनिक डांस से जोड़कर देख रहे हैं। कुल मिलाकर कजरारे-कजरारे पर लड़की की यह डांस परफॉर्मेंस बॉलीवुड के सदाबहार गानों के प्रति लोगों के प्यार को दिखा रही है। 

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