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सुबह-सुबह जूता पहनने जा रहा था शख्स, अंदर छिपे सांप ने फैला लिया फन, फिर जो दिखा...

Wed, 28 Oct 2026 10:46 AM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 28 Oct 2026 10:46 AM IST
सार

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक जूते के अंदर सांप छिपा दिखाई दे रहा है। जूते में छिपे सांप को देखकर लोग हैरान हैं। यह नजारा देखकर लोग दूसरों को भी जूते पहनने से पहले जांच करने की सलाह दे रहे हैं।
 

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Man Spots a Snake Hiding Inside His Shoes Viral Video Leaves People Stunned
जूते के अंदर छिपा बैठा था सांप - फोटो : इंस्टाग्राम

विस्तार
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सुबह उठकर ऑफिस जाने की जल्दी हो या फिर किसी जरूरी काम से बाहर निकलना हो, अक्सर लोग तैयार होते समय छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। कई बार इसी जल्दबाजी में हम ऐसी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो हमारे लिए परेशानी की वजह बन सकती हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो चर्चा में है, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो में एक जूते के अंदर सांप छिपा दिखाई दे रहा है। जरा सोचिए, अगर कोई बिना देखे उस जूते में पैर डाल देता तो क्या हो सकता था? तो आइए जानते हैं कि वीडियो में क्या दिखाया गया है।

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जूते के अंदर छिपा था सांप, देखते ही फैलाया फन
वायरल वीडियो में नीले रंग का एक स्पोर्ट्स शू दिखाई देता है। पहली नजर में यह आम जूते जैसा लगता है, लेकिन इसके अंदर एक सांप छिपा बैठा है। जैसे ही शख्स की नजर जूते के अंदर जाती है और सांप को हलचल का एहसास होता है, वह अपना फन फैला लेता है। सांप को इस तरह सामने देखकर कोई भी घबरा सकता है।
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शख्स को सांप ने नहीं काटा
वीडियो में दिखाई देने वाला यह नजारा काफी डराने वाला है। आमतौर पर लोग जूते पहनने से पहले उनके अंदर झांककर नहीं देखते। ऐसे में अगर जूते के अंदर कोई जहरीला जीव छिपा हो तो अनजाने में उसके संपर्क में आने का खतरा हो सकता है। हालांकि, इस वीडियो में शख्स को सांप ने काटा या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो कहां का है और इसे कब रिकॉर्ड किया गया, इसकी जानकारी भी सामने नहीं आई है।
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वीडियो देखकर लोगों को आई जूते पहनने की याद
यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। जूते के अंदर सांप को देखकर कई लोग हैरान हैं। वहीं, इस तरह के नजारे लोगों को अपनी रोजमर्रा की आदतों पर ध्यान देने के लिए भी मजबूर करते हैं। जूते पहनना हमारे दिन की सबसे आम गतिविधियों में से एक है, इसलिए अक्सर हम इसे बिना सोचे-समझे कर लेते हैं।


जूते पहनने से पहले जरूर करें यह काम
सांप और दूसरे छोटे जीव कई बार छिपने के लिए ऐसी जगहों का सहारा ले सकते हैं, जहां उन्हें सुरक्षित जगह मिल जाए। खासकर घर के बाहर रखे जूते, पुराने सामान के पास बने कोने और लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किए गए जूते जांचना जरूरी है। बारिश के मौसम में भी आसपास की जगहों पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए अगर आप भी अपने जूते बाहर रखते हैं या कई दिनों बाद किसी जूते को पहनने जा रहे हैं, तो पहले उसे अच्छी तरह देख लें। जूते को हल्के से झाड़कर और अंदर जांचकर ही पहनें। अगर अंदर सांप या कोई दूसरा जीव दिखाई दे, तो उसे खुद पकड़ने की कोशिश न करें। सुरक्षित दूरी बनाकर संबंधित वन विभाग या प्रशिक्षित सांप बचाव दल से मदद लें।

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