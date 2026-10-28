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वायरल: कार कीचड़ में फंसी तो मदद के लिए पहुंचा सांड? वीडियो देख लोगों को नहीं हुआ यकीन

Wed, 28 Oct 2026 11:47 AM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 28 Oct 2026 11:47 AM IST
सार

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कीचड़ में फंसी कार को एक सांड धक्का देता नजर आता है। इस नजारे को देखकर कुछ लोग इसे मदद बता रहे हैं, जबकि कुछ को वीडियो के असली होने पर शक है। हालांकि, सांड ने ऐसा क्यों किया, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
 

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Viral Video Bull Pushes a Car Stuck in Mud Leaving People Surprised
वीडियो देख लोग हुए हैरान - फोटो : इंस्टाग्राम@trendylast24hr

विस्तार
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सोशल मीडिया पर जानवरों के कई ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। कभी कोई जानवर अपनी हरकतों से लोगों को हंसा देता है तो कभी कुछ ऐसा कर जाता है, जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो चर्चा में है। इसमें एक सांड कीचड़ में फंसी कार को धक्का देता नजर आ रहा है। इस नजारे को देखकर लोग हैरान हैं। कुछ लोग इसे सांड की ओर से की जा रही मदद बता रहे हैं तो कुछ वीडियो की सच्चाई पर सवाल उठा रहे हैं।

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कीचड़ में फंसी कार को धक्का देने लगा सांड
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार कीचड़ वाली जगह पर फंसी हुई है। कार को वहां से निकालने की कोशिश होती दिखाई देती है, लेकिन कीचड़ की वजह से उसे आगे बढ़ने में परेशानी हो रही है। इसी बीच एक सांड कार के पास पहुंचता है और उसे धक्का देने लगता है।
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वीडियो देख लोग हुए हैरान
सांड को इस तरह कार की तरफ बढ़ते और उसे धक्का देते देखकर यह नजारा काफी अलग लगता है। आमतौर पर सांड को सड़कों पर घूमते या वाहनों के आसपास देखा जाता है, लेकिन किसी फंसी हुई कार को इस तरह धक्का देते देखना लोगों के लिए हैरान करने वाला है। यही वजह है कि इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है।


 लोगों ने कहा- सांड तो मदद करने पहुंच गया
वीडियो देखने वाले कुछ लोगों को लग रहा है कि सांड कार को कीचड़ से बाहर निकालने में मदद कर रहा है। उन्हें यह नजारा ऐसा लग रहा है, जैसे कोई इंसान मुश्किल में फंसे दूसरे इंसान की मदद करने पहुंच गया हो। इसी वजह से यह वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। हालांकि, वीडियो में ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह कहा जा सके कि सांड जानबूझकर कार को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। जानवरों का व्यवहार कई वजहों से हो सकता है। ऐसे में केवल इस वीडियो को देखकर सांड की मंशा के बारे में कोई पक्का दावा करना सही नहीं होगा।

असली वीडियो है या एआई से बनाया गया?
इस वीडियो को देखकर कुछ लोगों के मन में इसकी सच्चाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद से तो नहीं बनाया गया है। सांड की यह हरकत लोगों को इतनी अनोखी लग रही है कि वे वीडियो की असलियत जानना चाहते हैं। हालांकि, अभी उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह पुष्टि नहीं की जा सकती कि वीडियो असली है या एआई की मदद से तैयार किया गया है। इसके लिए वीडियो के मूल स्रोत और दूसरे सबूतों की जांच जरूरी है।

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