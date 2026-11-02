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वायरल वीडियो: महिला ने बंदर से कहा- पानी पी लिया तो टोंटी बंद कर दो, आगे जो हुआ उसे देख लोग रह गए दंग

Mon, 02 Nov 2026 11:40 AM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 02 Nov 2026 11:40 AM IST
सार

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक बंदर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह नल से पानी पीने के बाद महिला के कहने पर टोंटी बंद करता नजर आ रहा है, उसकी इस हरकत को देखकर लोग हैरान हैं।
 

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Monkey Drinks Water and Does Something Unexpected Video Goes Viral
बंदर की समझदारी देख चौंक जाएंगे - फोटो : एक्स@Preetirajputtt

विस्तार
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सोशल मीडिया पर जानवरों के कई ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखकर कभी हंसी आती है, तो कभी उनकी समझदारी हैरान कर देती है। कई बार जानवर ऐसी हरकत कर देते हैं, जिसकी इंसानों को भी उम्मीद नहीं होती। इन दिनों एक बंदर का ऐसा ही वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। इसमें बंदर घर के अंदर लगे नल से आराम से पानी पीता दिखाई देता है। लेकिन पानी पीने के बाद वह जो करता है, उसे देखकर लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। दरअसल, वहां मौजूद महिला बंदर से टोंटी बंद करने के लिए कहती है और बंदर उसकी बात मानता हुआ नजर आता है। यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है।

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 नल पर चढ़कर पानी पीने लगा बंदर
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बंदर घर के अंदर लगे नल के पास पहुंच जाता है। इसके बाद वह नल के ऊपर चढ़कर पानी पीने लगता है। बंदर बड़े आराम से नल से पानी पीता दिखाई देता है। इस दौरान वहां मौजूद एक महिला की नजर उस पर पड़ती है। वह बंदर को देखकर उससे बात करने लगती है। आमतौर पर बंदरों को घरों में उछल-कूद करते, सामान उठाते या खाने-पीने की चीजों की तलाश करते देखा जाता है, लेकिन इस वीडियो में बंदर का अंदाज कुछ अलग है। वह बिना किसी जल्दबाजी के पानी पीता नजर आता है।
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महिला ने कहा- टोंटी बंद कर दो, बंदर ने मान ली बात
वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा तब देखने को मिलता है, जब बंदर पानी पी लेता है। इसके बाद महिला उससे टोंटी बंद करने के लिए कहती है। महिला की बात सुनकर बंदर नल के पास हरकत करता है और टोंटी बंद करता हुआ दिखाई देता है। उसकी इस हरकत को देखकर ऐसा लगता है, जैसे उसने महिला की बात समझ ली हो। यही छोटा सा पल वीडियो को खास बना रहा है। पानी पीने के बाद नल खुला छोड़ने के बजाय उसे बंद करते देखकर लोग भी हैरान हैं।


 सोशल मीडिया पर हो रही बंदर की तारीफ
इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग बंदर की समझदारी की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ को महिला और बंदर के बीच हुई यह बातचीत काफी मजेदार लग रही है। कई यूजर्स का कहना है कि जानवर भी अपने आसपास होने वाली गतिविधियों पर ध्यान देते हैं और कई बार ऐसा व्यवहार करते हैं, जिसकी उम्मीद नहीं होती। हालांकि, वीडियो में बंदर ने महिला की बात किस हद तक समझी, यह कहना मुश्किल है, लेकिन उसकी इस हरकत ने लोगों का दिल जरूर जीत लिया है।

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