वायरल वीडियो: महिला ने बंदर से कहा- पानी पी लिया तो टोंटी बंद कर दो, आगे जो हुआ उसे देख लोग रह गए दंग

सोशल मीडिया पर जानवरों के कई ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखकर कभी हंसी आती है, तो कभी उनकी समझदारी हैरान कर देती है। कई बार जानवर ऐसी हरकत कर देते हैं, जिसकी इंसानों को भी उम्मीद नहीं होती। इन दिनों एक बंदर का ऐसा ही वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। इसमें बंदर घर के अंदर लगे नल से आराम से पानी पीता दिखाई देता है। लेकिन पानी पीने के बाद वह जो करता है, उसे देखकर लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। दरअसल, वहां मौजूद महिला बंदर से टोंटी बंद करने के लिए कहती है और बंदर उसकी बात मानता हुआ नजर आता है। यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है।

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The monkey, which had entered the house, turned on the tap and drank water. As it was about to leave, a woman’s voice was heard telling it, “Hey, close my tap, dude…..” The animal quietly turned around, went back to the tap, closed it and walked away, leaving viewers impressed by its unexpected response. — Rashtra.preeti (@Preetirajputtt) October 30, 2026

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वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बंदर घर के अंदर लगे नल के पास पहुंच जाता है। इसके बाद वह नल के ऊपर चढ़कर पानी पीने लगता है। बंदर बड़े आराम से नल से पानी पीता दिखाई देता है। इस दौरान वहां मौजूद एक महिला की नजर उस पर पड़ती है। वह बंदर को देखकर उससे बात करने लगती है। आमतौर पर बंदरों को घरों में उछल-कूद करते, सामान उठाते या खाने-पीने की चीजों की तलाश करते देखा जाता है, लेकिन इस वीडियो में बंदर का अंदाज कुछ अलग है। वह बिना किसी जल्दबाजी के पानी पीता नजर आता है।वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा तब देखने को मिलता है, जब बंदर पानी पी लेता है। इसके बाद महिला उससे टोंटी बंद करने के लिए कहती है। महिला की बात सुनकर बंदर नल के पास हरकत करता है और टोंटी बंद करता हुआ दिखाई देता है। उसकी इस हरकत को देखकर ऐसा लगता है, जैसे उसने महिला की बात समझ ली हो। यही छोटा सा पल वीडियो को खास बना रहा है। पानी पीने के बाद नल खुला छोड़ने के बजाय उसे बंद करते देखकर लोग भी हैरान हैं।इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग बंदर की समझदारी की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ को महिला और बंदर के बीच हुई यह बातचीत काफी मजेदार लग रही है। कई यूजर्स का कहना है कि जानवर भी अपने आसपास होने वाली गतिविधियों पर ध्यान देते हैं और कई बार ऐसा व्यवहार करते हैं, जिसकी उम्मीद नहीं होती। हालांकि, वीडियो में बंदर ने महिला की बात किस हद तक समझी, यह कहना मुश्किल है, लेकिन उसकी इस हरकत ने लोगों का दिल जरूर जीत लिया है।