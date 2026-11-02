घूंघट की आड़ में भाभी ने लगाए ऐसे ठुमके, डांस देखकर देखते रह गए शादी में आए मेहमान

सोशल मीडिया पर शादी-ब्याह के डांस वीडियो अक्सर लोगों का ध्यान खींच लेते हैं। खासकर जब कोई महिला या भाभी देसी गानों पर पूरे जोश के साथ डांस करती नजर आती है तो वीडियो वायरल होने में देर नहीं लगती। इन दिनों भी एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इसमें एक महिला लाल और गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर सिर पर घूंघट डाले हरियाणवी गाने पर शानदार डांस करती दिखाई दे रही है। उनके डांस का अंदाज और ठुमके देखकर लोग वीडियो को बार-बार देख रहे हैं।

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वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी का माहौल है और वहां कई लोग मौजूद हैं। इसी बीच लाल और रानी गुलाबी रंग की साड़ी पहने एक महिला डांस करने के लिए आगे आती हैं। उन्होंने सिर पर लंबा घूंघट ले रखा है। हाथों में चूड़ियां और साड़ी में उनका पूरा देसी अंदाज नजर आ रहा है। जैसे ही हरियाणवी गाने की धुन बजती है, वह अपने डांस से सबका ध्यान खींच लेती हैं।महिला गाने की बीट के साथ शानदार ठुमके लगाती हैं। कभी वह कमर मटकाती हैं तो कभी अपने हाथों से ऐसे डांस मूव्स दिखाती हैं कि वहां मौजूद लोग भी उन्हें देखते रह जाते हैं। घूंघट के पीछे से उनके चेहरे के भाव और डांस करने का अंदाज वीडियो को और दिलचस्प बना देता है। उनके डांस में देसी अंदाज के साथ आत्मविश्वास भी साफ नजर आता है।भारतीय शादियों में संगीत और डांस का अपना अलग ही मजा होता है। परिवार के लोग हों या रिश्तेदार, हर कोई इस मौके पर अपनी खुशी जाहिर करने से पीछे नहीं रहता। कई बार ऐसे ही पारिवारिक कार्यक्रमों के वीडियो सोशल मीडिया पर छा जाते हैं। इस वीडियो में भी महिला का डांस लोगों को खूब पसंद आ रहा है। खास बात यह है कि घूंघट में रहने के बावजूद वह पूरे जोश के साथ डांस करती नजर आ रही हैं।वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई महिला के डांस की तारीफ कर रहा है, तो किसी को उनका देसी अंदाज पसंद आ रहा है। कुछ यूजर्स ने तो उनकी तुलना मशहूर डांसर सपना चौधरी से भी कर दी। हालांकि, वीडियो को लेकर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग हैं, लेकिन इतना जरूर है कि महिला के डांस ने लोगों का ध्यान खींच लिया है। यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।