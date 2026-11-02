क्यों चक्रवात का नाम पड़ा मुरासु? जानिए इस तूफान की खासियत, अब अगला कौन

बंगाल की खाड़ी में बना गंभीर चक्रवाती तूफान मुरासु आंध्र प्रदेश की तट से 2 नवंबर की आधी रात से 3 नवंबर सुबह के बीच टकरा सकता है। इस तूफान से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के लिए चक्रवात की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के पांच जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, क्योंकि यहां अत्यंत भारी बारिश हो सकती है।

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