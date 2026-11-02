फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   Cyclonic Storm Murasu name meaning unique features next cyclone name Severe Cyclonic Storm Murasu Bay of Begal

क्यों चक्रवात का नाम पड़ा मुरासु? जानिए इस तूफान की खासियत, अब अगला कौन

Mon, 02 Nov 2026 02:44 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Mon, 02 Nov 2026 02:44 PM IST
सार

चक्रवाती तूफान मुरासु: बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात मुरासु गंभीर चक्रवाती तूफान बन गया है। यह उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है। 2 नवंबर की आधी रात से 3 नवंबर सुबह के बीच आंध्र प्रदेश के नेल्लोर-नरसापुर तट पर टकरा सकता है। आइए इसका नाम मुरासु क्यों पड़ा और इसकी खासियत?

विज्ञापन
Cyclonic Storm Murasu name meaning unique features next cyclone name Severe Cyclonic Storm Murasu Bay of Begal
क्यों चक्रवात का नाम पड़ा मुरासु? जानिए इस तूफान की अनोखी खासियत - फोटो : AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बंगाल की खाड़ी में बना गंभीर चक्रवाती तूफान मुरासु आंध्र प्रदेश की तट से 2 नवंबर की आधी रात से 3 नवंबर सुबह के बीच टकरा सकता है। इस तूफान से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के लिए चक्रवात की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के पांच जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, क्योंकि यहां अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। 

विज्ञापन


कैसे रखे जाते हैं चक्रवाती तूफान के नाम? 

अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत चक्रवातों के नाम रखने की प्रक्रिया होती है। आसान नाम को चुना जाता है, जो लोगों से जुड़े हों, लेकिन व्यक्ति विशेष के नाम न हों। चक्रवाती तूफान का नाम मुरासु तमिल भाषा से लिया गया है। 
विज्ञापन


तमिल भाषा में मुरासु (Murasu) शब्द का क्या मतलब होता है?

तमिल भाषा में मुरासु एक बड़ा ढोल या नगाड़ा होता है। यह युद्ध के दौरान, उत्सवों में या खतरे की चेतावनी देने के लिए बजाया जाता था।

वायरल वीडियो: महिला ने बंदर से कहा- पानी पी लिया तो टोंटी बंद कर दो, आगे जो हुआ उसे देख लोग रह गए दंग
विज्ञापन
विज्ञापन


क्यों चक्रवात मुरासु (Cyclone Murasu) का नाम मुरासु रखा गया? 

भारतीय मौसम विभाग ने यह नाम इसलिए चुना ताकि लोग आसानी से याद रख सकें और सतर्क रहें। आंध्र प्रदेश को प्रभावित करने वाले इस चक्रवात को तमिल नाम मिलना क्षेत्रीय सहयोग और साझा मौसम चेतावनी प्रणाली का उदाहरण है। अक्सर दक्षिण भारत के राज्यों में चक्रवात  बंगाल की खाड़ी से आते हैं और नामकरण में क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल किया जाना आम बात है। 


तबाही मचाने आ रहा चक्रवाती तूफान मुरासु! इन राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

चक्रवात मुरासु का नाम किसने रखा और कैसे हुआ इसका नामकरण?

अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत चक्रवातों के नाम रखने की प्रक्रिया होती है। आसान नाम को चुना जाता है, जो लोगों से जुड़े हों, लेकिन व्यक्ति विशेष के नाम न हों। उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में बनने वाले चक्रवातों के नाम विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (ESCAP) की समिति द्वारा  तैयार सूची के आधार पर रखे जाते हैं। इस सूची में 13 देशों द्वारा सुझाए गए नाम शामिल हैं। मुरासु नाम भारत की ओर से सुझाया गया है।

2 महीने तक पिता से छिपाया नौकरी जाने का दुख, जब बताई सच्चाई तो पिता के जवाब ने नम कर दी बेटे की आंखें

भारत के अगले चक्रवात का नाम क्या होगा और मुरासु के बाद सूची में कौन सा नाम है?

चक्रवाती तूफान मुरासु आंध्र प्रदेश के टकराने के बाद कई राज्यों में भारी बारिश करा सकता है। इस चक्रवात का नाम मुरासु है। इसके बाद सूची में अगला चक्रवात अक्वान होगा। इस नाम का सुझाव ईरान ने दिया है। अक्वान अरबी भाषा का शब्द है। इसका एक मतलब ब्रह्मांड या संसार होता है, तो वहीं दूसरा नाम जातियां या समुदाय है। कौम के बहुवचन के रूप में इसका अर्थ कई सारे समुदाय, जातियां या राष्ट्र होता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed