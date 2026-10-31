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न छत, न बालकनी... ट्रेन के अंदर ही मनाया करवाचौथ, कपल का वीडियो जीत रहा लोगों का दिल

Sat, 31 Oct 2026 12:24 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sat, 31 Oct 2026 12:24 PM IST
सार

Viral Video: ट्रेन में सफर के दौरान एक कपल ने करवाचौथ की रस्म निभाई। पति को पत्नी को पानी पिलाते देख आसपास मौजूद यात्री भी मुस्कुराने लगे। तो आइए जानते हैं कि वीडियो में क्या दिखाया गया है।

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Husband Celebrates Karwa Chauth With Wife Inside Train Video Wins Hearts
सफर के बीच भी नहीं भूले त्योहार मनाना - फोटो : एक्स@Jyotsna51400

विस्तार
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भारत में त्योहारों को लेकर लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। हर त्योहार को लोग अपने परिवार और अपनों के साथ खास बनाने की कोशिश करते हैं। करवाचौथ भी ऐसा ही एक त्योहार है, जब महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन व्रत रखती हैं और रात में चांद देखने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। इस दिन पति-पत्नी के बीच प्यार और अपनापन भी देखने को मिलता है। आमतौर पर लोग घर की छत, बालकनी या किसी खुले स्थान पर करवा चौथ की रस्में निभाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक कपल ने ट्रेन के अंदर ही इस त्योहार को खास बना दिया। उनका यह अंदाज देखकर आसपास मौजूद यात्री भी मुस्कुराने लगे।

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
वायरल वीडियो में एक युवक और युवती ट्रेन के अंदर नजर आते हैं। युवती ने साड़ी पहनी हुई है और सिर पर दुपट्टा लिया हुआ है। वहीं, युवक उसके पास खड़ा दिखाई देता है। दोनों के आसपास कई यात्री मौजूद हैं। इसी बीच युवक अपनी पत्नी के साथ करवाचौथ की रस्म निभाता नजर आता है। उसके हाथ में पानी का गिलास दिखाई देता है। पत्नी भी इस दौरान मुस्कुराती नजर आती है। आसपास खड़े यात्री इस पल को बड़े ध्यान से देखते हैं। कुछ लोग तो अपने मोबाइल फोन से इस खास पल को रिकॉर्ड करने लगते हैं।
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 यात्रियों के चेहरे पर भी दिखी मुस्कान
इस वीडियो की खास बात सिर्फ कपल का ट्रेन में करवाचौथ मनाना नहीं, बल्कि वहां मौजूद यात्रियों का अंदाज भी है। आमतौर पर ट्रेन में सफर करते समय लोग अपनी सीट, सामान और मंजिल तक पहुंचने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन इस कपल को देखकर यात्रियों का ध्यान उनकी तरफ चला गया। लोग उनके इस खास पल को देखने लगे। कुछ यात्री अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाते भी नजर आए। हालांकि, वीडियो में यात्रियों की तरफ से किसी तरह की नाराजगी देखने को नहीं मिलती। इसके बजाय लोग इस पल को उत्सुकता से देखते दिखाई देते हैं।

 सफर के बीच भी नहीं भूले त्योहार मनाना
आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेन के कई ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनमें सफर के दौरान कुछ अलग और दिलचस्प नजारे देखने को मिलते हैं। कभी कोई यात्री ट्रेन में जन्मदिन मनाता है, तो कभी परिवार के लोग किसी खास मौके को यादगार बनाने की कोशिश करते हैं। करवाचौथ मनाते इस कपल का वीडियो भी कुछ ऐसा ही है। सफर की व्यस्तता के बीच दोनों ने अपने त्योहार के लिए समय निकाला और इस पल को खास बना दिया। यही वजह है कि उनका यह अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है।

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