100 साल पुराने घर में छिपा था खौफनाक राज, सफाई करने पहुंचा मालिक तो उड़ गए होश

अगर आप कोई 100 साल पुराना घर खरीदते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको उसमें कुछ पुरानी और खास चीजें मिलने की उम्मीद होगी। मसलन कोई एंटीक घड़ी, पुरानी तस्वीरें या फिर पुराने जमाने के सिक्के। ऐसी चीजें मिल जाएं तो किसी के लिए भी यह किसी खजाने से कम नहीं होगा। लेकिन जरा सोचिए कि आपको अपने नए घर में खजाने की जगह इंसानी दांतों का ढेर मिल जाए तो क्या होगा? जाहिर है, यह नजारा किसी के भी होश उड़ा सकता है। ऐसा ही कुछ एक शख्स के साथ हुआ, जब उसने अपने 100 साल पुराने घर की अटारी की सफाई शुरू की। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

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दरअसल, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक शख्स की यह अजीबोगरीब कहानी चर्चा में है। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, शख्स ने करीब 100 साल पुराना मकान खरीदा था। वह पिछले चार साल से इस घर में रह रहा था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन घर के ऊपरी हिस्से यानी अटारी की सफाई और मरम्मत के दौरान उसे ऐसा कुछ मिला, जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी।घर की सफाई करते समय शख्स की नजर एक छिपी हुई जगह पर पड़ी। जब उसने वहां रखी चीजों को देखा तो उसके होश उड़ गए। वहां एक-दो नहीं, बल्कि सैकड़ों इंसानी दांत पड़े हुए थे। इतने सारे दांत एक साथ देखकर वह बुरी तरह घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसी ने इतने सारे दांत घर की अटारी में क्यों छिपाकर रखे थे। शख्स के मुताबिक, वह पिछले चार साल से इस मकान में रह रहा है, लेकिन इससे पहले कभी उसकी नजर इन दांतों पर नहीं पड़ी थी। उसे इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि उसके घर के ऊपरी हिस्से में ऐसा कुछ छिपा हुआ है। अब इस खोज के बाद वह काफी परेशान है और सोच रहा है कि आखिर इन दांतों का क्या किया जाए।इस अजीबोगरीब खोज के बाद शख्स ने मकान के पुराने मालिक से भी बात की। बातचीत में पता चला कि पुराने मालिक ने साल 2025 में यह मकान खरीदा था। उससे पहले इस घर को किराये पर दिया जाता था। हैरानी की बात यह है कि पुराने मालिक को भी इन दांतों के बारे में जानकारी थी, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि ये दांत आखिर कहां से आए और इन्हें यहां किसने रखा था। फिलहाल, शख्स ने अटारी के उस हिस्से को छोड़ दिया है और घर के पुराने इतिहास के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, इन दांतों के पीछे की असली कहानी अब तक सामने नहीं आई है। यही वजह है कि यह मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।