Viral Video: शोरूम के बाहर से टीवी देख रही थीं बेघर मासूम बच्चियां, तभी शख्स ने किया दिल जीतने वाला काम

Viral Video: दुनिया में कई दयावान लोग हैं जिनके अच्छे कार्यों की खबरें आती रहती हैं। इस दुनिया में कई ऐसे दयालु लोग भी हैं जो लाइमलाइट से दूर रहते हैं। हालांकि, कभी-कभी उनके अच्छे कार्यों की खबरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं, तब लोगों को ऐसे लोगों के बारे में जानकारी होती है।

Store incharge let's homeless street kids choose what to watch on the display TV every evening. pic.twitter.com/ElOPGL61Fb