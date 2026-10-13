फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   girl dance performance on maria maria song viral video

लड़की ने ढीले कपड़ों में किया धमाकेदार डांस, लगाए ऐसे ठुमके कि सोशल मीडिया पर मच गया तहलका

Tue, 13 Oct 2026 07:09 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Tue, 13 Oct 2026 07:09 PM IST
सार

एक लड़की ने अपने डांस से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। उसने ढीले-ढाले ग्रे कलर के ओवरसाइज्ड ट्रैकसूट और स्नेकर्स में बाॅलीवुड गाना पर डांस किया है। 

विज्ञापन
girl dance performance on maria maria song viral video
लड़की ने ढीले कपड़ों में किया धमाकेदार डांस - फोटो : instagram

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

सोशल मीडिया पर हर दिन लड़कियों और महिलाओं के डांस देखने को मिलते हैं। कुछ लोग पश्चिमी वेशभूषा में डांस करते हैं, तो वहीं कई लोग पारंपरिक परिधान में डांस का वीडियो बनाते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक लड़की का डांस वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने ढीले पहनकर डांस कर रही है। लड़की के अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया है।

विज्ञापन


वीडियो में लड़की  ढीले-ढाले ग्रे कलर के ओवरसाइज्ड ट्रैकसूट और स्नेकर्स में नजर आ रही है। लड़की ने अपने डांस से लोगों को दीवाना बना दिया है। लड़की ने फिल्म मशहूर गाने मारिया-मारिया पर शानदार डांस किया है। लड़की ने अपने डांस से सोशल मीडिया तहलका मचा दिया है। 
विज्ञापन


वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही गाना बजना शुरू होता है लड़की सबकुछ भूलकर डांस करने लगती है। डांस कर रही लड़की का आत्मविश्वास और एक्सप्रेशंस देखकर लग रहा है कि वो कोई डांसर हो। लचकती उसकी कमर और चांद सा चेहरा हर किसी को अपना दीवाना बना रहा है। उसके डांस पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन


View this post on Instagram




दिल्ली प्रोटेस्ट में दिखी इंसानियत की मिसाल, वीडियो देखकर पिघल जाएगा दिल

लड़की ने इतना खूबसूरत डांस किया है कि लोग बार-बार उसका डांस देख रहे हैं। ओवरसाइज्ड ट्रैकसूट ने लड़की के डांस में चार चांद लगा दिया है। लड़की अपने घर के आसपास किसी पार्क में डांस कर रही है। लड़की ने जिस आत्मविश्वास के साथ डांस किया है, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। 

ट्रक में सजा शादी का मंडप, सड़क पर दौड़ती गाड़ी में दूल्हा-दुल्हन ने लिए सात फेरे, अनोखी शादी देख लोग हैरान

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर किया गया है। इस वीडियो को अभी तक लाखों लोग देख चुके हैं, जबकि हजारों लोगों ने लाइक किया है। हर कोई लड़की के आत्मविश्वास और एक्सप्रेशंस की तारीफ कर रहा है। एक शख्स ने लिखा है कि यह अब तक का सबसे बेस्ट मारिया मारिया पर डांस है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed