लड़की ने ढीले कपड़ों में किया धमाकेदार डांस, लगाए ऐसे ठुमके कि सोशल मीडिया पर मच गया तहलका

सोशल मीडिया पर हर दिन लड़कियों और महिलाओं के डांस देखने को मिलते हैं। कुछ लोग पश्चिमी वेशभूषा में डांस करते हैं, तो वहीं कई लोग पारंपरिक परिधान में डांस का वीडियो बनाते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक लड़की का डांस वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने ढीले पहनकर डांस कर रही है। लड़की के अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया है।

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वीडियो में लड़की ढीले-ढाले ग्रे कलर के ओवरसाइज्ड ट्रैकसूट और स्नेकर्स में नजर आ रही है। लड़की ने अपने डांस से लोगों को दीवाना बना दिया है। लड़की ने फिल्म मशहूर गाने मारिया-मारिया पर शानदार डांस किया है। लड़की ने अपने डांस से सोशल मीडिया तहलका मचा दिया है।वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही गाना बजना शुरू होता है लड़की सबकुछ भूलकर डांस करने लगती है। डांस कर रही लड़की का आत्मविश्वास और एक्सप्रेशंस देखकर लग रहा है कि वो कोई डांसर हो। लचकती उसकी कमर और चांद सा चेहरा हर किसी को अपना दीवाना बना रहा है। उसके डांस पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं।लड़की ने इतना खूबसूरत डांस किया है कि लोग बार-बार उसका डांस देख रहे हैं। ओवरसाइज्ड ट्रैकसूट ने लड़की के डांस में चार चांद लगा दिया है। लड़की अपने घर के आसपास किसी पार्क में डांस कर रही है। लड़की ने जिस आत्मविश्वास के साथ डांस किया है, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर किया गया है। इस वीडियो को अभी तक लाखों लोग देख चुके हैं, जबकि हजारों लोगों ने लाइक किया है। हर कोई लड़की के आत्मविश्वास और एक्सप्रेशंस की तारीफ कर रहा है। एक शख्स ने लिखा है कि यह अब तक का सबसे बेस्ट मारिया मारिया पर डांस है।