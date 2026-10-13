दिल्ली प्रोटेस्ट में दिखी इंसानियत की मिसाल, वीडियो देखकर पिघल जाएगा दिल

दिल्ली में कई दिनों से प्रदर्शन चल रहे हैं। इनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प से लेकर उन्हें समझाने और हिरासत में लेने तक के वीडियो वायरल हो रहे हैं। कई वीडियो में प्रदर्शनकारी भागते दिख रहे हैं और उन्हें पुलिस दौड़ा रही है। अब सोशल मीडिया पर एक बिल्कुल वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के तनावपूर्ण रिश्तों की अलग ही तस्वीर दिखा रहा है।

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बताया जा रहा है कि यह वीडियो कनॉट प्लेस का है। प्रदर्शन के दौरान तनावपूर्ण माहौल के बीच एक महिला पुलिसकर्मी का ऐसा अंदाज दिखा है, जिसने लोगों का ध्यान खींचा है। प्रदर्शनकारी को खाना ऑफर करने का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों का दिल जीत रहा है। बताया जा रहा है कि 11 अक्तूबर का वीडियो है। यह वीडियो वायरल हो रहा है।वीडियो में एक प्रदर्शनकारी महिला पुलिसकर्मियों के पास पहुंचती है। वह उन्हें याद दिलाती है कि बीते दिनों पुलिसकर्मियों ने उसे खाना खिलाया था। इस पर एक महिला पुलिसकर्मी उससे पूछती हैं कि क्या उसने उस दिन खाना खाया है। महिला खाने की बात करती है, इसी दौरान एक अन्य महिला पुलिसकर्मी कहती हैं कि मेरे हिस्से का दे दो, मुझे आज खाने का मन नहीं है।पुलिसकर्मी की यह बात सुनकर प्रदर्शनकारी भावुक दिखाई देती है और उनका शुक्रिया अदा करती है। बातचीत के पुलिसकर्मी बताती है कि वह उत्तर प्रदेश के हापुड़ से हैं। इसके बाद महिला कैमरे की तरफ देखकर कहती है, देखो दोस्तों, पुलिस खाना भी देती है, सिर्फ डंडे नहीं।तनाव के बीच सामने आया यह छोटा वीडियो लोगों के दिल को जीत रहा है। वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने पुलिसकर्मियों के इस व्यवहार की तारीफ की और कहा कि ऐसे मानवीय व्यवहार को भी सामने लाना चाहिए।