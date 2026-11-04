वायरल हुआ लड़के और बाज की दोस्ती का अनोखा वीडियो, आवाज लगाते ही लड़के के पास उड़कर पहुंच जाता है पक्षी

सोशल मीडिया पर हर दिन कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जो लोगों को सोचन पर मजबूर कर देते हैं। अब इन दिनों एक ऐसा ही हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें कुछ ऐसा दिख रहा है, जिसे देखकर लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं। वीडियो में एक लड़का तेज-तेज आवाज लगा रहा है। खास बात यह है कि आवाज सुनते ही एक बाज उड़कर सीधे उसके पास पहुंच जाता है। इस अनोखे नजारे को देखकर लोग हैरान हैं और अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

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वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लड़का बाज को आवाज लगाता है। आवाज लगाते ही बाज हवा में उड़ता हुआ लड़के के पास पहुंच जाता है। यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है, मानो युवक के पास कोई सुपरपावर हो। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के बीच इसकी खूब चर्चा हो रही है।सोशल मीडिया पर वायरल दिलचस्प वीडियो में एक लड़का एक पक्षी को आवाज लगाता है, तो वह पलक झपकते ही उड़कर उसके पास पहुंच जाता है। पक्षी और लड़के के बीच इस अनोखी दोस्ती को देखकर लोग हैरान हैं। वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लड़का किसी स्थान पर खड़ा है। तभी उसकी नजर आसपास मौजूद एक पक्षी पर पड़ती है। वह उसे अपने पास बुलाने के लिए आवाज लगाता है। आमतौर पर किसी पक्षी को इस तरह बुलाने पर उसके आने की उम्मीद कम ही होती है, लेकिन यहां पर नजारा कुछ अलग ही दिखाई देता है। लड़के की आवाज सुनते ही पक्षी अपने पंख फैलाता है और उड़कर सीधे उसके पास पहुंच जाता है।बाज का ऐसे बिना किसी झिझक के लड़के के करीब आना लोगों का ध्यान खींच रहा है। ऐसा लग रहा है मानो बाज उस लड़के की आवाज को अच्छी तरह पहचानता हो। इसके कारण लोग वीडियो में इस खास पल को बार-बार देख रहे हैं। वीडियो ने इंसानों और पक्षियों के बीच के खूबसूरत रिश्ते की ओर लोगों का ध्यान खींचा है। सोशल मीडिया पर लोग इस नजारे को देखकर हैरान हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लड़के और पक्षी के बीच गहरे जुड़ाव का उदाहरण हैं, तो कुछ का कहना है कि पक्षी लड़के की आवाज को पहचानता है।