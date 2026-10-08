माता-पिता कहते रहे मोबाइल छोड़ दो, बेटे ने कैंडी क्रश में कर दिया ऐसा कमाल कि बन गया रिकॉर्ड

जब घर में कोई बच्चा या बड़ा मोबाइल पर गेम खेलता दिख जाता है, तो अक्सर उसे यही सुनने को मिलता है कि मोबाइल छोड़ो और पढ़ाई या काम पर ध्यान दो। लेकिन बिहार के शुभम कुमार ने इसी मोबाइल गेम में ऐसा कमाल कर दिया कि उनका नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया। बिहार के सिवान से सामने आई जानकारी के मुताबिक, शुभम कुमार को कैंडी क्रश खेलने का काफी शौक था। वह लगातार इस गेम के अलग-अलग स्तर पार करते गए। खेलते-खेलते वह उस मुकाम तक पहुंच गए, जहां आम खिलाड़ी के लिए पहुंचना आसान नहीं होता। तो आइए जानते हैं कि वीडियो में क्या दिखाया गया है।

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19-year-old Shubham Kumar from Bihar just hit Level 22,222 in Candy Crush Saga 😭🔥 He won Guiness World Record for it💀 https://t.co/2Kl9iTLbvC — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 7, 2026

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कैंडी क्रश सागा में खिलाड़ी अलग-अलग रंग की कैंडी को मिलाकर हर स्तर का लक्ष्य पूरा करते हैं। जैसे-जैसे स्तर आगे बढ़ता है, चुनौती भी बढ़ती जाती है। शुभम ने एक के बाद एक स्तर पार करते हुए 22,222वें स्तर तक का सफर पूरा कर लिया। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की वेबसाइट के अनुसार शुभम की उपलब्धि को ‘कैंडी क्रश सागा में किशोर द्वारा हासिल किया गया सबसे ऊंचा स्तर’ वाली श्रेणी में मान्यता दी गई है। इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक यह उपलब्धि 5 जुलाई 2026 को दर्ज की गई थी।खास बात यह है कि शुभम सिर्फ गेम खेलने के लिए ही चर्चा में नहीं आए हैं। वह सरकारी कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर रहे हैं। यानी पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने अपने पसंदीदा गेम में भी एक खास मुकाम हासिल किया है। आमतौर पर बच्चों और युवाओं को मोबाइल गेम से दूर रहने की सलाह दी जाती है। कई माता-पिता मानते हैं कि गेम खेलने में समय बर्बाद होता है। लेकिन शुभम की कहानी थोड़ी अलग है। उन्होंने इसी गेम को खेलते हुए ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, जिसकी जानकारी अब रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज है।हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह साफ नहीं है कि शुभम ने इस उपलब्धि तक पहुंचने में कुल कितना समय लगाया या वह रोज कितने घंटे कैंडी क्रश खेलते थे। इसलिए इन बातों को लेकर कोई दावा करना सही नहीं होगा। फिलहाल उनकी उपलब्धि का सबसे खास हिस्सा यही है कि वह कैंडी क्रश सागा में 22,222वें स्तर तक पहुंचकर रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं।