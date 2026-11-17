आस्था और भक्ति में डूबे इंसान का ध्यान कई बार आसपास हो रही घटनाओं पर भी नहीं जाता। पूजा-पाठ के दौरान लोग पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की आराधना करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर पूजा करते समय अचानक आपके ऊपर मधुमक्खियों का झुंड हमला कर दे तो आप क्या करेंगे? जाहिर है, अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक परिवार खुले आंगन में हवन-पूजन कर रहा होता है, तभी अचानक मधुमक्खियों का झुंड वहां हमला कर देता है। इस दौरान ज्यादातर लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगते हैं, लेकिन एक महिला अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती। उसका यह अंदाज देखकर इंटरनेट पर लोग भी हैरान हैं।

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Some people were performing a havan, the smoke from the havan started drifting toward a nearby beehive, and the bees attacked💀 https://t.co/kffNtU49B7 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) November 17, 2026

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वायरल हो रहे सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि एक परिवार घर के खुले आंगन में चटाई बिछाकर हवन कर रहा है। सभी लोग पूजा में शामिल हैं और हवन कुंड में आहुतियां दी जा रही हैं। इसी दौरान हवन से उठने वाला धुआं पास में लगे मधुमक्खियों के छत्ते तक पहुंचता है। इसके बाद अचानक मधुमक्खियों का झुंड वहां मौजूद लोगों पर हमला कर देता है। देखते ही देखते शांत माहौल में अफरा-तफरी मच जाती है।मधुमक्खियों को अपनी तरफ आते देख वहां मौजूद लोगों के होश उड़ जाते हैं। कोई अपने सिर और चेहरे को साड़ी के पल्लू से ढककर वहां से भागता नजर आता है, तो कोई डंक से बचने के लिए जमीन पर लेट जाता है। हवन करा रहे पंडित जी भी अपनी जगह छोड़कर वहां से हट जाते हैं। कुछ ही पलों में पूजा का माहौल भगदड़ में बदल जाता है। हर कोई किसी तरह मधुमक्खियों के हमले से बचने की कोशिश करता दिखाई देता है।इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा ध्यान एक महिला खींचती है। वह हवन कुंड के ठीक सामने बैठी होती है। आसपास लोग भाग रहे होते हैं और मधुमक्खियां मंडरा रही होती हैं, लेकिन महिला अपनी जगह पर बैठी रहती है। वीडियो में वह आंखें बंद करके पूजा में लीन नजर आती है। ऐसा लगता है कि आसपास मची अफरा-तफरी के बीच भी उसका पूरा ध्यान हवन और मंत्रोच्चार पर ही है। महिला को इस तरह शांत बैठा देखकर लोग हैरान हैं।यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ यूजर्स महिला की आस्था और धैर्य की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ इसे उसकी समझदारी से जोड़ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि जहां मधुमक्खियों की एक आवाज सुनकर लोग घबरा जाते हैं, वहां महिला का इस तरह बैठे रहना हैरान करने वाला है। वहीं, दूसरे यूजर ने मजाक में लिखा कि शायद मधुमक्खियों ने भी महिला की भक्ति देखकर उसे छोड़ दिया। एक और यूजर ने इसे आस्था की ताकत बताया।