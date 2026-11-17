राजस्थान का उदयपुर अपनी खूबसूरत झीलों, महलों और शाही मेहमान नवाजी के लिए दुनियाभर में मशहूर है। हर साल बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक यहां घूमने आते हैं। लेकिन कई बार कुछ लोगों की ऐसी हरकतें देखने को मिल जाती हैं, जो दूसरों को असहज कर देती हैं। इन दिनों उदयपुर का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक विदेशी महिला यूट्यूबर के साथ सड़क पर एक शख्स ऐसी हरकत करता नजर आ रहा है, जिसे देखकर लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।

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दरअसल, थाई-फ्रेंच मूल की मशहूर यूट्यूबर रात के समय उदयपुर के एक सार्वजनिक इलाके में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थीं। इसी दौरान एक अनजान शख्स उनके पास पहुंच गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य नजर आया, लेकिन कुछ ही देर में उस शख्स ने ऐसी मांग कर दी, जिससे यूट्यूबर असहज हो गईं।वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स महिला के पास आकर कहता है, 'वन किस प्लीज, वन लिप किस' यानी एक किस प्लीज, एक लिप किस। उसकी यह बात सुनकर यूट्यूबर तुरंत मना कर देती हैं। वह साफ कहती हैं कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना है। इसके बावजूद वह शख्स अपनी बात दोहराता रहता है और बार-बार किस करने की गुजारिश करता है। इस दौरान महिला के चेहरे पर असहजता साफ दिखाई देती है। हालांकि, वह घबराने के बजाय समझदारी से स्थिति को संभालती हैं। जब शख्स की मांग पूरी नहीं होती, तो वह साथ में फोटो खिंचवाने के लिए कहता है। इस पर यूट्यूबर हामी भर देती हैं और उसके साथ तस्वीर खिंचवाती हैं।यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसे 50 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस घटना पर नाराजगी जताई है। लोगों का कहना है कि किसी अनजान व्यक्ति से इस तरह की मांग करना और मना करने के बाद भी बार-बार उसे दोहराना बिल्कुल गलत है।एक यूजर ने कमेंट किया कि किसी महिला के पास जाकर इस तरह लिप किस मांगना बेहद शर्मनाक है। वहीं, दूसरे यूजर ने यूट्यूबर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बिना घबराए जिस तरह पूरी स्थिति को संभाला, वह काबिले तारीफ है। एक और यूजर ने लिखा कि जब कोई महिला मना कर दे तो उसकी ना का सम्मान करना चाहिए।