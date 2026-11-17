मगरमच्छ को सामने देखकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। पानी में रहने वाला यह खतरनाक जीव कब किस पर हमला कर दे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक महिला किसान ने ऐसा काम कर दिखाया, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। यहां एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर चार फीट लंबे मगरमच्छ को न सिर्फ जाल में फंसाया, बल्कि उसे अपनी बाहों में उठाकर वन विभाग के कर्मचारियों तक भी पहुंचा दिया। महिला की हिम्मत देखकर हर कोई उसकी चर्चा कर रहा है। वहीं, इस घटना ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दरअसल, यह पूरा मामला जबलपुर के खमरिया थाना क्षेत्र के सुनपुर घाना गांव का है। यहां रहने वाले किसान लखपत यादव और उनकी पत्नी ने अपने खेत के पास बने तालाब में एक बड़ा मगरमच्छ देखा। मगरमच्छ को देखते ही दोनों सतर्क हो गए। वहीं, गांव में इसकी खबर फैलते ही लोगों के बीच डर का माहौल बन गया। ग्रामीणों को चिंता थी कि कहीं यह मगरमच्छ किसी पर हमला न कर दे।मगरमच्छ दिखाई देने के बाद लखपत यादव ने तुरंत वन विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। उन्हें उम्मीद थी कि विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को सुरक्षित तरीके से पकड़ लेगी। लेकिन काफी इंतजार के बाद भी जब कोई रेस्क्यू टीम वहां नहीं पहुंची तो पति-पत्नी ने खुद ही उसे पकड़ने का फैसला कर लिया। दोनों ने मिलकर तालाब में जाल बिछाया और काफी मशक्कत के बाद चार फीट लंबे मगरमच्छ को उसमें फंसा लिया। इसके बाद महिला किसान ने जो किया, उसे देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। महिला ने मगरमच्छ को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर वन विभाग के कर्मचारियों के पास पहुंच गई। इसके बाद मगरमच्छ को कर्मचारियों के हवाले कर दिया गया।इस घटना की तस्वीरें और खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग हैरानी जता रहे हैं। एक यूजर ने महिला की हिम्मत की तारीफ करते हुए लिखा कि गजब का जिगरा है इस महिला का। जिस मगरमच्छ को देखकर लोग दूर भागते हैं, उसे इसने खिलौने की तरह गोद में उठा लिया। वहीं, एक और यूजर ने वन विभाग पर सवाल उठाते हुए लिखा कि जब सिस्टम समय पर काम नहीं करता तो गांव के लोगों को ही अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। हालांकि, कुछ यूजर्स ने महिला की बहादुरी की तारीफ के साथ लोगों को सावधान भी किया। उनका कहना है कि मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवर को पकड़ना कोई आसान काम नहीं है। बिना ट्रेनिंग ऐसा करना जानलेवा साबित हो सकता है।