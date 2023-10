Sanjay Singh: गिरफ्तार होने के बाद संजय सिंह का ये वीडियो वायरल, PM मोदी को दी थी चुनौती! आई मीम्स की बाढ़

Sanjay Singh in Ed Custody: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को शराब घोटाले में ईडी ने बुधवार को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आप सांसद को ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद अब संजय सिंह का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करने की चुनौती दे रहे हैं।

Sanjay Singh should have been careful what he Asked For 😂😂 #SanjaySingh pic.twitter.com/7E6HBsokJW