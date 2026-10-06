फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   70 Year Old Woman Reunites With Family After 35 Years Identified Through Odia Tattoo

वायरल वीडियो: हाथ पर बने एक टैटू ने 35 साल बाद मिलाया परिवार, 70 साल की महिला पहुंची अपने घर

Tue, 06 Oct 2026 10:20 AM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Tue, 06 Oct 2026 10:20 AM IST
सार

Viral Video: 35 साल पहले परिवार से बिछड़ी 70 वर्षीय प्रमिला मलिक आखिरकार अपने घर लौट आईं। हिमाचल प्रदेश के एक वृद्धाश्रम में रह रहीं प्रमिला की पहचान हाथ पर बने ओडिया लिपि के टैटू से हुई। पुलिस की मदद से उनका परिवार खोजा गया और 4 अक्टूबर को उन्हें केंद्रपाड़ा स्थित उनके पैतृक गांव पहुंचाया गया।
 

विज्ञापन
70 Year Old Woman Reunites With Family After 35 Years Identified Through Odia Tattoo
वायरल वीडियो - फोटो : एआई

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। करीब 35 साल पहले अपने परिवार से बिछड़ी 70 वर्षीय महिला आखिरकार अपने घर लौट आईं। महिला की पहचान उनके हाथ पर बने ओडिया लिपि के टैटू से हुई। वह लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में रह रही थीं। पुलिस की कोशिशों के बाद उन्हें उनके परिवार तक पहुंचाया गया। दरअसल, केंद्रपाड़ा जिले के बालुरिया गांव की रहने वाली प्रमिला मलिक कई दशक पहले अपना ससुराल और मायका छोड़कर चली गई थीं। इसके बाद उनका परिवार से संपर्क पूरी तरह टूट गया था। परिवार को भी लंबे समय तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तो आइए जानते हैं कि पोस्ट में क्या दिखाया गया है। 

विज्ञापन


पति से नहीं हो सकी मुलाकात
प्रमिला के बेटे ध्रुव चरण मलिक ने बताया कि उनकी मां करीब 35 साल बाद घर वापस लौटी हैं। हालांकि, इतने लंबे इंतजार के बाद भी वह अपने पति दीनबंधु मलिक से नहीं मिल सकीं। उनके पति का करीब छह महीने पहले ही निधन हो चुका था। ऐसे में घर लौटने की खुशी के साथ परिवार को इस बात का दुख भी रहा कि प्रमिला अपने पति से दोबारा नहीं मिल पाईं।
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन


हाथ के टैटू से मिला बड़ा सुर
पुलिस के मुताबिक प्रमिला हिमाचल प्रदेश के एक वृद्धाश्रम में रह रही थीं। उनके हाथ पर ओडिया लिपि में एक टैटू बना हुआ था। इसी टैटू को देखकर अधिकारियों को अंदाजा हुआ कि महिला का संबंध ओडिशा से हो सकता है। इसके बाद उनके परिवार की तलाश शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने प्रमिला के परिवार का पता केंद्रपाड़ा जिले के पट्टामुंडई इलाके में लगाया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश और ओडिशा के अधिकारियों के बीच संपर्क हुआ।

कई साल अलग-अलग संस्थानों में रहीं
संस्था के रिकॉर्ड के मुताबिक प्रमिला साल 2011 से 2018 तक शिमला के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में रहीं। इसके बाद उन्हें शिमला के नारी निकेतन में भर्ती कराया गया। फरवरी 2023 में उन्हें मंडी जिले के भांगरोटू स्थित वृद्धाश्रम भेज दिया गया। हिमाचल प्रदेश के बल्ह के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक टीम ने ओडिशा पुलिस की मदद से उनकी पहचान और परिवार का पता लगाया। परिवार की जानकारी मिलने के बाद प्रमिला ने ओडिशा लौटने की इच्छा जताई।


पुलिस टीम लेकर आई ओडिशा
केंद्रपाड़ा एसपी के निर्देश पर 26 सितंबर को एक विशेष पुलिस टीम बनाई गई और उसे हिमाचल प्रदेश भेजा गया। जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने और स्थानीय अधिकारियों के साथ तालमेल के बाद टीम प्रमिला को लेकर ओडिशा रवाना हुई। आखिरकार 4 अक्तूबर को उन्हें उनके पैतृक गांव पहुंचाया गया, जहां वह 35 साल बाद अपने परिवार से मिलीं।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed