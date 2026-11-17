रायपुर के आरडीसीए ग्राउंड में मंगलवार को खेले गए महिला अंडर-23 टी-20 ट्रॉफी एलीट के मुकाबले में झारखंड ने बिहार को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बिहार की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 123 रन बनाए। इस तरह झारखंड को जीत के लिए 124 रनों का लक्ष्य मिला।

बिहार की ओर से यशिता सिंह ने 43 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 51 रन बनाए। वहीं, ममता कुमारी पटेल ने 40 गेंदों में 8 चौके लगाकर 44 रनों का योगदान दिया।झारखंड की ओर से गेंदबाजी करते हुए आनंदिता और नेहा ने 3-3 विकेट झटके, जबकि वृष्टि को 1 विकेट मिला।

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लक्ष्य का पीछा करने उतरी झारखंड की टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 17.1 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 124 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। झारखंड की ओर से प्रियंका लूथर ने 44 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्के की मदद से नाबाद 54 रन बनाए। इसके अलावा शिखा ने 29 और गुरलीन ने 25 रन बनाए। बिहार की ओर से गेंदबाजी में नूतन सिंह और आर्या सेठ ने 2-2 विकेट लिए, जबकि वैदही को 1 विकेट मिला।