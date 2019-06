ट्रिपल मर्डर: पटना में कपड़ा व्यापारी ने पत्नी, बच्चे के साथ खुद को मारी गोली

बिहार की राजधानी पटना में एक ही परिवार के तीन लोगों के मर्डर का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बुद्धनगर थाना क्षेत्र के एक घर में पति,पत्नी और बेटी तीनों लोगों की लाश मिलने से पुलिस भी सकते में है। मामला किदवईपुरी के मकान नंबर 46 का है जहां निशांत (37) पत्नी अल्का सर्राफ (35) और दो बच्चों अनन्या (9) व इशान (4) के साथ रहते थे। सोमवार रात तक सब सामान्य था, लेकिन सुबह जब काफी देर तक घर का कोई व्यक्ति नहीं उठा तो पड़ोस के लोगों को शक हुआ। इसके बाद दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर बेड रूम में निशांत, उनकी पत्नी और बेटी के शव पड़े थे। बताया जा रहा है कि निशांत ने पहले अपनी पत्नी और बेटी को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मार कर जान दे दी।

Patna: Three members of a family murdered in Kidwaipuri, police investigation underway. #Bihar