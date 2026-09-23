बिहार: दो महीने पहले गूंजी थी शादी की शहनाई, अब मातम में बदली खुशियां; ट्रक ने देवर-भाभी समेत चार को कुचला

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बताया जाता है कि रीना देवी अपने देवर रणवीर कुमार सिंह के साथ छपरा से बीए की परीक्षा देकर बुलेट से घर लौट रही थी। दोनों अभी खालिसपुर मठिया गांव के पास पहुंचे ही थे कि तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर उनकी बुलेट से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रीना सड़क पर जा गिरी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी दौरान स्कूटी से जा रहे कारीगर राजेश और जहांगीर भी ट्रक की चपेट में आ गए। दोनों हादसे में घायल हो गए।हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर मौके से भागने लगा। स्थानीय युवकों ने उसका पीछा किया और बावन के रास्ते अगहरा की ओर उसे पकड़ लिया। इसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर गौरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बुलेट और स्कूटी समेत ट्रक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। हादसे के बाद घटनास्थल पर काफी देर तक लोगों की भीड़ जुटी रही।रीना देवी की शादी को अभी महज दो महीने ही हुए थे। नई जिंदगी के सपनों के बीच वह मंगलवार को बीए की परीक्षा देने छपरा गई थी। परीक्षा देने के बाद देवर के साथ घर लौटते समय उसे क्या पता था कि रास्ते में मौत उसका इंतजार कर रही है। हादसे की खबर जैसे ही परिवार तक पहुंची, घर में कोहराम मच गया। रीना की मौत की खबर सुनकर उसकी सास दहाड़ मारकर रोने लगीं। घरवालों की चीख-पुकार से पूरा माहौल गमगीन हो गया।जिस घर में दो महीने पहले शादी की खुशियां गूंज रही थीं, वहां बुधवार को मातम पसरा था। घटना की जानकारी मिलने के बाद गौरा और नगरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और रीना के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ट्रक चालक से पूछताछ कर रही है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।