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बिहार: 45 दिन तक बंद रहेगा मंगलपुर-विशुनपुरा पुल, 10 नवंबर से वाहनों की आवाजाही पर रोक; जानें वैकल्पिक रास्ता

Tue, 10 Nov 2026 01:53 PM IST
सारण ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोपालगंज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोपालगंज Published by: सारण ब्यूरो Updated Tue, 10 Nov 2026 01:53 PM IST
सार

बिहार के गोपालगंज जिले में गंडक नदी पर बने मंगलपुर-विशुनपुरा उच्च स्तरीय आरसीसी पुल पर 10 नवंबर से 24 दिसंबर 2026 तक सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। पुल की मरम्मत के लिए जिला प्रशासन ने 45 दिनों का ट्रैफिक ब्लॉक लागू किया है। जानिए वैकल्पिक रास्ता क्या है...

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45-day traffic block on the Mangalpur-Vishunpura bridge in Gopalganj the RCC bridge bihar news
मरम्मत के लिए प्रस्तावित पुल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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गोपालगंज में गंडक नदी पर बने मंगलपुर-विशुनपुरा पुल से गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है। पुल की मरम्मत के चलते अगले 45 दिनों तक इस पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। जिला प्रशासन ने 10 नवंबर से 24 दिसंबर तक ट्रैफिक ब्लॉक की अनुमति दी है। ऐसे में महम्मदपुर, खजुरिया और पीपराकोठी की ओर जाने वाले यात्रियों को अब वैकल्पिक रास्ते से सफर करना होगा।
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10 नवंबर से 24 दिसंबर तक पुल पर आवाजाही बंद
जिला प्रशासन के अनुसार, मंगलपुर-विशुनपुरा उच्च स्तरीय आरसीसी पुल की मरम्मत के लिए 10 नवंबर 2026 से यातायात पर प्रतिबंध लागू किया गया है। यह प्रतिबंध 24 दिसंबर 2026 तक जारी रहेगा। इस अवधि में दोपहिया, चारपहिया और भारी वाहनों सहित सभी प्रकार के वाहनों का पुल से गुजरना प्रतिबंधित रहेगा।
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प्रशासन ने पुल की संरचनात्मक मजबूती और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। मरम्मत पूरी होने के बाद निर्धारित तिथि से यातायात दोबारा शुरू करने की योजना है।
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पुल के बेयरिंग समेत अहम हिस्सों की होगी मरम्मत
मरम्मत कार्य के दौरान पुल के बेयरिंग और अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों को ठीक किया जाएगा। लगातार भारी वाहनों की आवाजाही के कारण पुल पर दबाव बढ़ने की बात सामने आई है। इसी वजह से इसकी विशेष मरम्मत और रखरखाव जरूरी हो गया था।
अधिकारियों के मुताबिक, निर्धारित समय-सीमा के भीतर मरम्मत कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य पुल की मजबूती बढ़ाना और भविष्य में किसी संभावित दुर्घटना की आशंका को कम करना है।

गोपालगंज से पीपराकोठी जाने के लिए यह होगा वैकल्पिक रास्ता
पुल बंद रहने के दौरान गोपालगंज से महम्मदपुर और खजुरिया होते हुए पीपराकोठी जाने वाले मार्ग को वैकल्पिक रास्ते के रूप में निर्धारित किया गया है। वाहन चालक इस मार्ग से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।

प्रशासन ने यात्रियों और परिवहन एजेंसियों से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले मार्ग परिवर्तन की जानकारी रखें और निर्धारित डायवर्जन का पालन करें। इससे रास्ते में जाम और अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकेगा।


वैकल्पिक मार्ग पर तैनात रहेंगे पुलिस और ट्रैफिक कर्मी
जिला प्रशासन ने बताया कि वैकल्पिक रास्तों पर यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पर्याप्त पुलिस बल और ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसका उद्देश्य वाहनों की आवाजाही सुचारू रखना और जाम की स्थिति बनने से रोकना है। प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे पुल बंद रहने की अवधि को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं और यातायात संबंधी निर्देशों का पालन करें।
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