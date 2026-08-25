बिहार: रात में खुली पति की आंख तो सीढ़ी पर मिली पत्नी की लाश, जमीन विवाद में हत्या का आरोप

समस्तीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के कानू बिशनपुर गांव में तीन धुर जमीन के विवाद में एक महिला मीना देवी (33) की गला दबाकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि हत्यारों ने महिला के सिर पर चाकू से भी वार किया। विवाद करीब दो लाख रुपये मूल्य की जमीन को लेकर लंबे समय से चला आ रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है।

रात में सीढ़ी पर मिला मृतका का शव

मृतका के पति अजीत पोद्दार ने पुलिस को बताया कि वह पिछले 10-12 वर्षों से दिल्ली में रहकर मजदूरी करते हैं। वह समय-समय पर गांव आते रहते हैं और जब नहीं आ पाते हैं तो अपनी पत्नी और तीन बच्चों के भरण-पोषण के लिए पैसे भेजते हैं। वह करीब 10 दिन पहले ही दिल्ली से गांव लौटे थे।

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घटना वाली रात परिवार के सभी सदस्यों ने एक साथ भोजन किया और सोने चले गए। रात करीब 12 से 1 बजे के बीच अचानक अजीत की आंख खुली। जब वह कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी पत्नी मीना देवी को घर की सीढ़ी पर मृत अवस्था में पड़ा देखा।

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जमीन विवाद में पड़ोसी पर गंभीर आरोप

अजीत के अनुसार, मीना के सिर से खून बह रहा था और गर्दन पर भी चोट के निशान थे। उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दी। शोर सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्र हो गए। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। अजीत ने जमीन विवाद को हत्या का मुख्य कारण बताते हुए एक पड़ोसी पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खानपुर थानाध्यक्ष शिवपूजन कुमार ने बताया कि पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, समस्तीपुर भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है।