{"_id":"628afdb0d6a52776e33f2c54","slug":"purnia-road-accident-truck-carrying-16-people-to-jammu-and-kashmir-uncontrolled-nine-died-on-the-spot","type":"story","status":"publish","title_hn":"Purnia Road Accident: 16 लोगों को जम्मू-कश्मीर ले जा रहा ट्रक पलटा, नौ ने मौके पर ही तोड़ा दम ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Mon, 23 May 2022 08:51 AM IST