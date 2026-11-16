Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   sasaram road accident chhath night two deaths rahul yadav vrindavan singh

बिहार: छठ की रात दो सड़क हादसों में दो लोगों की मौत, बड़े भाई के बाद छोटे भाई ने भी गंवाई जान

Mon, 16 Nov 2026 02:58 PM IST
पटना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सासाराम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सासाराम Published by: पटना ब्यूरो Updated Mon, 16 Nov 2026 02:58 PM IST
सार

सासाराम जिले में छठ की रात दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। शिवसागर थाना क्षेत्र के एनएच-19 पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोर सराय निवासी राहुल यादव की मौत हो गई। राहुल के बड़े भाई की भी पहले सड़क हादसे में जान जा चुकी थी।

विज्ञापन
sasaram road accident chhath night two deaths rahul yadav vrindavan singh
पोस्टमार्टम के दौरान परिजन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

लोक आस्था के महापर्व छठ के दौरान सासाराम जिले में दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। दोनों घटनाएं बीती रात जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुईं। छठ के मौके पर जहां पूरे इलाके में श्रद्धा और भक्ति का माहौल था, वहीं इन हादसों ने दो परिवारों की खुशियों को मातम में बदल दिया। एक हादसे में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरे मामले में अनियंत्रित बाइक सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन

बड़े भाई के बाद छोटे भाई की भी सड़क हादसे में मौत

पहली घटना शिवसागर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-19 की है। यहां मोर सराय गांव निवासी राहुल यादव की रोझहीं गांव मोड़ के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राहुल अपाचे बाइक से शिवसागर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान वह हादसे का शिकार हो गए।

विज्ञापन

परिजनों के मुताबिक, राहुल चार भाइयों में सबसे छोटे थे। इससे पहले उनके बड़े भाई राजू यादव की भी सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी। बड़े भाई की मौत के बाद राहुल ने करीब छह महीने पहले ही अपनी भाभी से शादी की थी। अब राहुल की भी सड़क हादसे में मौत होने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हादसे की खबर मिलते ही गांव और परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस अज्ञात वाहन का पता लगाने के साथ ही दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

अनियंत्रित बाइक पानी से भरे गड्ढे में गिरी, युवक की मौत

दूसरी घटना नोखा थाना क्षेत्र के जखनी पुल के पास हुई। इस स्थान को दुर्घटना की आशंका के कारण ब्लैक स्पॉट के रूप में जाना जाता है। मृतक की पहचान सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चांदी गांव निवासी वृंदावन सिंह के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, वृंदावन सिंह करगहर प्रखंड के बभनी गांव स्थित अपनी नानी के घर से नोखा के पास कुरी गांव में एक रिश्तेदार के यहां जा रहे थे। इसी दौरान जखनी पुल के पास उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में उनकी मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि पानी में डूबने के कारण उनकी जान गई।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी मौत की वजह

पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह मामला सड़क दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है। हालांकि वृंदावन सिंह की मौत डूबने से हुई या हादसे में लगी चोट के कारण, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही दोनों मामलों में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed