रेलवे का मेगा ब्लॉक: दो से आठ नवंबर तक कई ट्रेनें प्रभावित, तीन दिन रद्द रहेंगी दो जोड़ी मेमू

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रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई मेमू गाड़ियों को पूर्ण रूप से रद्द करने, कुछ के मार्ग को सीमित करने और एक प्रमुख एक्सप्रेस गाड़ी को नियंत्रित गति से चलाने का निर्णय लिया है।रेल प्रशासन के अनुसार, टाटानगर-आसनसोल मार्ग पर दैनिक यात्रियों को कुछ दिनों तक आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसमें आसनसोल-आद्रा-आसनसोल मेमू (68046-68045) और आसनसोल-पुरुलिया-आसनसोल मेमू (63594-63593) को 2, 5 और 8 नवंबर को पूरी तरह रद्द रखने का फैसला हुआ है। इन तीन दिनों में ये गाड़ियां अपने निर्धारित मार्ग पर नहीं चलेंगी। इसके कारण आसपास के क्षेत्रों में प्रतिदिन यात्रा करने वाले कर्मचारियों, विद्यार्थियों और सामान्य यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ेगा।रेलवे ने कई गाड़ियों के मार्ग में आंशिक बदलाव करते हुए उनके गंतव्य को छोटा कर दिया है। टाटानगर-आसनसोल-बाराभूम मेमू (68056-68060) 2, 5 और 8 नवंबर को आसनसोल के बजाय केवल आद्रा स्टेशन तक ही जाएगी और वहीं से वापस टाटानगर के लिए रवाना होगी।इस अवधि में आद्रा और आसनसोल के बीच इस गाड़ी की सेवाएं पूरी तरह स्थगित रहेंगी। इसी प्रकार आसनसोल-पुरुलिया मेमू (63594-63593) को भी 3, 4, 6 और 7 नवंबर को पुरुलिया के स्थान पर केवल आद्रा स्टेशन तक चलाने की व्यवस्था की गई है। इस आंशिक समापन से आद्रा से आगे जाने वाले यात्रियों को असुविधा हो सकती है।लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए चलने वाली बक्सर-टाटानगर एक्सप्रेस (18184) भी इस रेल ब्लॉक से प्रभावित होगी। रेलवे ने इस गाड़ी को 2, 5 और 8 नवंबर को रास्ते में आवश्यकता के अनुसार 45 से 60 मिनट तक नियंत्रित कर चलाने की योजना बनाई है। इससे यह गाड़ी अपने निर्धारित समय से थोड़ी देरी से पहुंचेगी। रेल अधिकारियों ने सभी यात्रियों से आग्रह किया है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले गाड़ियों की अद्यतन समय-सारिणी की जानकारी अवश्य ले लें, ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो।