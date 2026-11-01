झारखंड में हाथियों का आतंक: 35 के झुंड ने घेरा इलाका, चापाकल उखाड़ा और घर-अंगनबाड़ी को तोड़ा

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इस झुंड की मौजूदगी के कारण आसपास के आधा दर्जन से अधिक गांवों के ग्रामीण खौफ में रात गुजारने को मजबूर हैं। ग्रामीणों को डर है कि हाथियों का यह विशाल समूह किसी भी समय सीधे रिहाइशी बस्तियों में प्रवेश कर भारी तबा तबाही मचा सकता है।हाथियों के इस बड़े झुंड के पहुंचने से ठीक पहले, 31 अक्तूबर की रात समूह से बिछड़े एक अकेले हाथी ने पिपचो और चिरुवां गांवों में जमकर तबाही मचाई। इस हाथी ने पिपचो गांव में स्थित देवी मंडप परिसर में लगे चापाकल को जड़ से उखाड़ दिया। इसके अलावा, हाथी ने स्थानीय निवासी महेश राम के घर और पास के आंगनबाड़ी केंद्र के मुख्य दरवाजे को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया।उपद्रवी हाथी ने चिरुवां गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बड़वार इरगा को भी निशाना बनाया। अगले दिन सुबह जब विद्यालय प्रशासन ने कार्यालय का ताला खोला, तो चारों तरफ नुकसान की तस्वीरें सामने आईं। हाथी ने विद्यालय के कार्यालय और विभिन्न कक्षाओं की खिड़कियों को तोड़ दिया था। कमरों के अंदर रखा शैक्षणिक और अन्य आवश्यक सामान भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त पाया गया।इलाके में मंडरा रहे 35 हाथियों के झुंड को सुरक्षित तरीके से रिहाइशी इलाकों से दूर खदेड़ने के लिए वन विभाग की दो टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। वनपाल मुकेश कुमार के अनुसार, विभाग की पहली प्राथमिकता हाथियों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए घने जंगलों की तरफ मोड़ना है, ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो। ग्रामीणों ने मांग की है कि संवेदनशील गांवों में लगातार गश्त की जाए।