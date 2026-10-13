बिहार: गैस सिलेंडर फटने से तीन वर्षीय मासूम समेत पिता की मौत, दो अन्य घायल; परिजनों में मातम

रोहतास जिले में मंगलवार की शाम गैस सिलेंडर फटने से एक तीन वर्षीय मासूम समेत पिता की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता और उनकी लगभग तीन वर्षीय पुत्री कृति कुमारी गुप्ता के रूप में हुई है। इस हादसे में पत्नी समेत परिवार के दो अन्य सदस्य भी घायल हैं, जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है। घायलों की पहचान संजू देवी एवं उनके एक वर्षीय पुत्र सुमित के रूप में हुई है।

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घटना जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र के उल्ही गांव की बताई जाती है। जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम परिवार की महिलाएं घर में गैस पर खाना बना रही थीं, तभी अचानक गैस रिसाव के कारण सिलेंडर में आग लग गई और घर में अफरातफरी मच गई।वहीं सिलेंडर में आग लगने के पश्चात परिवार की महिलाएं समेत अन्य लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, इसी दौरान सिलेंडर में अचानक विस्फोट हो गया और एक मासूम समेत परिवार के कुल चार सदस्य आग की चपेट में आ गये। आनन-फानन में स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल लाया गया और घटना की जानकारी पुलिस को दी गई।इस हादसे में तीन वर्षीय मासूम बच्ची की घटनास्थल पर हीं मौत हो गई, जबकि मासूम बच्ची के पिता लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता ने सदर अस्पताल सासाराम में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची नौहट्टा थाने की पुलिस ने अग्निशमन विभाग एवं स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया है। पुलिस के अनुसार आग लगने के पीछे प्रथम दृष्टया गैस सिलेंडर फटने की बात सामने आई है और मामले की जांच चल रही है।