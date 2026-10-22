बिहार पुलिस : IPS सहित 57 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला; कहां-कहां नए SP-DSP तैनात किए गए?

1 अपराजीत, भा०पु०से० (2020) समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-16, पटना अतिरिक्त प्रभार - पुलिस अधीक्षक (विधि-व्यवस्था), बिहार, पटना

2 मुकुल कुमार रंजन, सीधी नियुक्ति (48वीं-52वीं)-2010 पुलिस अधीक्षक (विधि-व्यवस्था), बिहार, पटना पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, समस्तीपुर

3 आलोक रंजन, सीधी नियुक्ति (48वीं-52वीं)-2010 पुलिस अधीक्षक, पदस्थापन की प्रतीक्षा में, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, भागलपुर

4 रश्मि, सीधी नियुक्ति (53वीं-55वीं)-2013 अपर पुलिस अधीक्षक, मधुबनी अपर पुलिस अधीक्षक, रेल, पटना

5 अजय प्रसाद, सीधी नियुक्ति (53वीं-55वीं)-2013 अपर पुलिस अधीक्षक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर अपर पुलिस अधीक्षक, (विशेष अपराध) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना

6 रौशन कुमार गुप्ता, सीधी नियुक्ति (56वीं-59वीं)-2018 पुलिस उपाधीक्षक, पदस्थापन की प्रतीक्षा में, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना पुलिस उपाधीक्षक (साईबर क्राईम), औरंगाबाद

7 अंकुर कुमार, सीधी नियुक्ति (65वीं)-2022 पुलिस उपाधीक्षक, पदस्थापन की प्रतीक्षा में, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना पुलिस उपाधीक्षक, रेल, पटना

8 कंचन राज, सीधी नियुक्ति (66वीं)-2022 पुलिस उपाधीक्षक, रेल, पटना पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना

9 अरूण कुमार, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, बेगूसराय पुलिस उपाधीक्षक, मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, बिहार, पटना

10 शालीग्राम कुमार, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना

11 संजय कुमार सिंह, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, बि०वि०स०पु०-19 बेगूसराय पुलिस उपाधीक्षक, बि०वि०स०पु०-6 मुजफ्फरपुर

12 भवेश कुमार मंडल, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, औरंगाबाद पुलिस उपाधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना

13 जितेन्द्र कुमार सिंह, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, गयाजी पुलिस उपाधीक्षक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर

14 विजय कुमार, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, मुजफ्फरपुर पुलिस उपाधीक्षक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर

15 संतोष कुमार सिंह, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, गयाजी पुलिस उपाधीक्षक, बि०वि०स०पु०-16 पटना

16 वैजनाथ कुमार, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, बेगूसराय पुलिस उपाधीक्षक, बि०वि०स०पु०-12 भीमनगर, सुपौल

17 विश्वरंजन सिंह, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, वैशाली पुलिस उपाधीक्षक, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना

18 शशि भूषण चौधरी, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, बिहार, पटना पुलिस उपाधीक्षक, मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, बिहार, पटना

19 जयकान्त साव, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना पुलिस उपाधीक्षक, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना

20 धनंजय कुमार, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, बेतिया पुलिस उपाधीक्षक, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना

21 विमल कुमार, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर पुलिस उपाधीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-14, पटना

22 उमाशंकर राय, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, सहरसा पुलिस उपाधीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-7, कटिहार

23 अरविन्द कुमार, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे का कार्यालय, बिहार, पटना पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना

24 अजय कुमार, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, गयाजी पुलिस उपाधीक्षक, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना

25 अजीत कुमार, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना

26 मुकेश चन्द्र कुमर, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, बगहा पुलिस उपाधीक्षक, बि०वि०स०पु०-1, पटना

27 मोहन कुमार, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, पटना पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना

28 रविन्द्र कुमार, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना

29 विश्वनाथ भगत, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, जहानाबाद पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना

30 संजय कुमार गुप्ता, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना

31 अभय कुमार सिंह, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, मुजफ्फरपुर पुलिस उपाधीक्षक, बि०वि०स०पु०-17, बोधगया

32 राम शंकर सिंह, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, बांका पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना

33 दिलीप कुमार-2, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना

34 राम विलास सिंह, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, पटना पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना

35 संगीता कुशवाहा, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना

36 किशोरी सहचरी, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, पटना पुलिस उपाधीक्षक, मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, बिहार, पटना

37 सचिन्द्र यादव, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, समस्तीपुर पुलिस उपाधीक्षक, ई०आर०एस०एस०, बिहार, पटना

38 सतीश कुमार सिंह, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, अररिया पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना

39 जितेन्द्र कुमार-1, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, वैशाली पुलिस उपाधीक्षक, ई०आर०एस०एस०, बिहार, पटना

40 बीरेन्द्र प्रसाद यादव, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, बेगूसराय पुलिस उपाधीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-12, भीमनगर, सुपौल

41 वेदनाथ पाठक वैदिक, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना

42 कमल किशोर सिंह, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, पटना पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना

43 ओम प्रकाश, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार, पटना पुलिस उपाधीक्षक, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार, पटना

44 सीमा कुमारी, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना

45 धर्मेन्द्र कुमार, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर पुलिस उपाधीक्षक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर

46 दिलीप कुमार, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, मधुबनी पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना

47 राजेश्वर प्रसाद-2, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, भागलपुर पुलिस उपाधीक्षक, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना

48 विजय कुमार सिंह, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, वैशाली पुलिस उपाधीक्षक, बि०वि०स०पु०-6 मुजफ्फरपुर

49 सौम्य प्रियदर्शी, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, रेल, पटना पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना

50 अबरार अहमद खाँ, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, बिहार, पटना पुलिस उपाधीक्षक, मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, बिहार, पटना

51 सुभाष वैद्यनाथन, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना पुलिस उपाधीक्षक, सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर

52 राकेश रंजन सिंह, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, पूर्णियाँ पुलिस उपाधीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-7, कटिहार

53 संजय कुमार-1, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना पुलिस उपाधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना

54 कुमारी वन्दना, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, पटना पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना

55 अजय कुमार सिंह, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, मधुबनी पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना

56 निशिकान्त निशि, पु०नि० से का०प्र०-2026 पुलिस निरीक्षक, पु०उ०म०नि० कार्यालय, मुंगेर पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), मधुबनी