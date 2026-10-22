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बिहार पुलिस : IPS सहित 57 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला; कहां-कहां नए SP-DSP तैनात किए गए?

Thu, 22 Oct 2026 08:23 PM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Thu, 22 Oct 2026 08:23 PM IST
सार

Bihar Police : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मातहत बिहार के गृह विभाग ने गुरुवार को लंबी तबादला सूची जारी की। अधिसूचना में आईपीएस अधिकारी सहित कुल 57 पुलिस पदाधिकारियों का नाम है। देखें, कहां-कहां नए SP-DSP तैनात किए गए?

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बिहार कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। - फोटो : amar ujala digital

विस्तार
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बिहार सरकार ने गुरुवार को बड़े पैमाने पर पुलिस उपाधीक्षकों की पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर आदेश जारी किया। अधिसूचना में कुछ ग्रामीण पुलिस अधीक्षक जैसे पद भी हैं, लेकिन ज्यादातर तबादला-पदस्थापना आदेश डीएसपी-एसडीपीओ स्तर का है। अधिसूचना में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी सहित कुल 57 पुलिस पदाधिकारियों का नाम है। आईपीएस अपराजीत जो अब तक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-16, पटना के समादेष्टा की जिम्मेदारी में हैं, उन्हें पुलिस अधीक्षक (विधि-व्यवस्था) पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
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पूरी सूची नीचे देखें-
 
क्र० सं० पदाधिकारी का नाम एवं बैच वर्तमान पदस्थापन नव पदस्थापन / अतिरिक्त प्रभार
1

अपराजीत, भा०पु०से० (2020)

समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-16, पटना

अतिरिक्त प्रभार - पुलिस अधीक्षक (विधि-व्यवस्था), बिहार, पटना
2

मुकुल कुमार रंजन, सीधी नियुक्ति (48वीं-52वीं)-2010

पुलिस अधीक्षक (विधि-व्यवस्था), बिहार, पटना

पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, समस्तीपुर
3

आलोक रंजन, सीधी नियुक्ति (48वीं-52वीं)-2010

पुलिस अधीक्षक, पदस्थापन की प्रतीक्षा में, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना

पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, भागलपुर
4

रश्मि, सीधी नियुक्ति (53वीं-55वीं)-2013

अपर पुलिस अधीक्षक, मधुबनी

अपर पुलिस अधीक्षक, रेल, पटना
5

अजय प्रसाद, सीधी नियुक्ति (53वीं-55वीं)-2013

अपर पुलिस अधीक्षक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर

अपर पुलिस अधीक्षक, (विशेष अपराध) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना
6

रौशन कुमार गुप्ता, सीधी नियुक्ति (56वीं-59वीं)-2018

पुलिस उपाधीक्षक, पदस्थापन की प्रतीक्षा में, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना

पुलिस उपाधीक्षक (साईबर क्राईम), औरंगाबाद
7

अंकुर कुमार, सीधी नियुक्ति (65वीं)-2022

पुलिस उपाधीक्षक, पदस्थापन की प्रतीक्षा में, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना

पुलिस उपाधीक्षक, रेल, पटना
8

कंचन राज, सीधी नियुक्ति (66वीं)-2022

पुलिस उपाधीक्षक, रेल, पटना

पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना
9

अरूण कुमार, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, बेगूसराय

पुलिस उपाधीक्षक, मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, बिहार, पटना
10

शालीग्राम कुमार, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना

पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना
11

संजय कुमार सिंह, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, बि०वि०स०पु०-19 बेगूसराय

पुलिस उपाधीक्षक, बि०वि०स०पु०-6 मुजफ्फरपुर
12

भवेश कुमार मंडल, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, औरंगाबाद

पुलिस उपाधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना
13

जितेन्द्र कुमार सिंह, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, गयाजी

पुलिस उपाधीक्षक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर
14

विजय कुमार, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, मुजफ्फरपुर

पुलिस उपाधीक्षक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर
15

संतोष कुमार सिंह, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, गयाजी

पुलिस उपाधीक्षक, बि०वि०स०पु०-16 पटना
16

वैजनाथ कुमार, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, बेगूसराय

पुलिस उपाधीक्षक, बि०वि०स०पु०-12 भीमनगर, सुपौल
17

विश्वरंजन सिंह, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, वैशाली

पुलिस उपाधीक्षक, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना
18

शशि भूषण चौधरी, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, बिहार, पटना

पुलिस उपाधीक्षक, मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, बिहार, पटना
19

जयकान्त साव, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना

पुलिस उपाधीक्षक, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना
20

धनंजय कुमार, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, बेतिया

पुलिस उपाधीक्षक, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना
21

विमल कुमार, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर

पुलिस उपाधीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-14, पटना
22

उमाशंकर राय, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, सहरसा

पुलिस उपाधीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-7, कटिहार
23

अरविन्द कुमार, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे का कार्यालय, बिहार, पटना

पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना
24

अजय कुमार, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, गयाजी

पुलिस उपाधीक्षक, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना
25

अजीत कुमार, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना

पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना
26

मुकेश चन्द्र कुमर, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, बगहा

पुलिस उपाधीक्षक, बि०वि०स०पु०-1, पटना
27

मोहन कुमार, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, पटना

पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना
28

रविन्द्र कुमार, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना

पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना
29

विश्वनाथ भगत, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, जहानाबाद

पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना
30

संजय कुमार गुप्ता, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना

पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना
31

अभय कुमार सिंह, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, मुजफ्फरपुर

पुलिस उपाधीक्षक, बि०वि०स०पु०-17, बोधगया
32

राम शंकर सिंह, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, बांका

पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना
33

दिलीप कुमार-2, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना

पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना
34

राम विलास सिंह, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, पटना

पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना
35

संगीता कुशवाहा, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना

पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना
36

किशोरी सहचरी, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, पटना

पुलिस उपाधीक्षक, मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, बिहार, पटना
37

सचिन्द्र यादव, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, समस्तीपुर

पुलिस उपाधीक्षक, ई०आर०एस०एस०, बिहार, पटना
38

सतीश कुमार सिंह, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, अररिया

पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना
39

जितेन्द्र कुमार-1, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, वैशाली

पुलिस उपाधीक्षक, ई०आर०एस०एस०, बिहार, पटना
40

बीरेन्द्र प्रसाद यादव, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, बेगूसराय

पुलिस उपाधीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-12, भीमनगर, सुपौल
41

वेदनाथ पाठक वैदिक, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना

पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना
42

कमल किशोर सिंह, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, पटना

पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना
43

ओम प्रकाश, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार, पटना

पुलिस उपाधीक्षक, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार, पटना
44

सीमा कुमारी, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना

पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना
45

धर्मेन्द्र कुमार, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर

पुलिस उपाधीक्षक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर
46

दिलीप कुमार, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, मधुबनी

पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना
47

राजेश्वर प्रसाद-2, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, भागलपुर

पुलिस उपाधीक्षक, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना
48

विजय कुमार सिंह, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, वैशाली

पुलिस उपाधीक्षक, बि०वि०स०पु०-6 मुजफ्फरपुर
49

सौम्य प्रियदर्शी, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, रेल, पटना

पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना
50

अबरार अहमद खाँ, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, बिहार, पटना

पुलिस उपाधीक्षक, मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, बिहार, पटना
51

सुभाष वैद्यनाथन, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना

पुलिस उपाधीक्षक, सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर
52

राकेश रंजन सिंह, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, पूर्णियाँ

पुलिस उपाधीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-7, कटिहार
53

संजय कुमार-1, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना

पुलिस उपाधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना
54

कुमारी वन्दना, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, पटना

पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना
55

अजय कुमार सिंह, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, मधुबनी

पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना
56

निशिकान्त निशि, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, पु०उ०म०नि० कार्यालय, मुंगेर

पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), मधुबनी
57

अनिल कुमार सिन्हा, पु०नि० से का०प्र०-2026

पुलिस निरीक्षक, मोतिहारी

पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना
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