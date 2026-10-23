एमएलसी चुनाव: मतदान के दौरान अनंत सिंह और नीरज कुमार के समर्थक कहां भिड़े? पुलिस ने हंगामा करने वालों को पकड़ा

बिहार में विधान परिषद चुनाव के दौरान शुक्रवार को मोकामा में दो गुटों के बीच झड़प हो गई। मोकामा प्रखंड कार्यालय के पास अनंत सिंह और नीरज कुमार के समर्थक आमने-सामने आ गए। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ओर से झड़प होने लगी। अनंत सिंह ने समर्थकों ने आरोप लगाया कि नीरज कुमार के लोग मतदान को प्रभावित करने की कोशिश रहे हैं। मतदाताओं को जनसुराज प्रत्याशी डॉ. अनुज कुमार के पक्ष में मतदान करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यही आरोप नीरज कुमार के समर्थकों ने भी लगाया। कहा कि अनंत सिंह के समर्थक गड़बड़ी कर रहे हैं। हमलोगों ने रोकने की कोशिश की तो दबंगई करने लगे।

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