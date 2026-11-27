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प्राप्त जानकारी के अनुसार तीनों मासूम बच्चे शुक्रवार को घर से नहाने के लिए संडा पोखर गए थे। पोखर में नहाने के दौरान वे वहां बने गहरे गड्ढे में फिसल गए। पानी गहरा होने के कारण तीनों बच्चे पानी में डूबने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण तुरंत मौके पर एकत्रित हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ग्रामीणों के बचाव प्रयासों के बाद भी तीनों बच्चों को बचाया नहीं जा सका। मृतक बच्चों के पिता मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं।हादसे का शिकार हुए तीनों बच्चे एक ही परिवार के सदस्य थे। मृतकों की पहचान शैलेंद्र यादव के 10 वर्षीय बेटे रितेश कुमार, उनकी आठ वर्षीय बेटी सोनाली कुमारी और धर्मेंद्र सिंह की आठ वर्षीय बेटी शिवानी कुमारी के रूप में हुई है। रितेश और सोनाली सगे भाई-बहन थे, जबकि शिवानी उनकी चचेरी बहन थी। घटना की सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष राहुल कुमार नवनीत के नेतृत्व में अथमलगोला थाना पुलिस और प्रभारी अंचलाधिकारी अमित कुमार मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तीनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल, बाढ़ भेज दिया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की।