Chhath Puja: पटना में गंगा किनारे लगाई छठ पूजा की अनूठी पेंटिंग, बिहार की संस्कृति का प्रसार है मकसद

छठ पूजा के मौके पर बिहार की राजधानी पटना में कलाकारों और विद्यार्थियों ने गंगा नदी के तट पर विशाल पेंटिंग लगाई है। इसका मकसद पूरी दुनिया में इस त्योहार का संदेश फैलाना है। तीन दिनी छठ महोत्सव 28 अक्तूबर शुक्रवार से शुरू होगा।

Patna, Bihar | 21 ft long & 15 ft wide Chhath puja painting by artists&students displayed on river Ganga



We want message of this festival to reach the world. We'll submit it for World Book of Records. The whole world will be able to see it: Dr V Pandey, Pro VC, Amity University