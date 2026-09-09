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Hindi News ›   Bihar ›   NTPC Electron Quiz: IIT-Patna Clinches Both Top Spots in Patna Regional Round

बिहार: इलेक्ट्रॉन क्विज में IIT पटना का दबदबा, दोनों शीर्ष स्थानों पर जमाया कब्जा; विजेता टीम को क्या मिला?

Wed, 09 Sep 2026 11:47 AM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Wed, 09 Sep 2026 11:47 AM IST
सार

पटना में आयोजित NTPC Electron Quiz 2026-27 में IIT-Patna ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। 300 से अधिक टीमों के बीच हीत जे. जोशी-शिवांशु एस. दास की टीम विजेता बनी। दोनों टीमें अक्टूबर में नोएडा में होने वाले सेमीफाइनल और राष्ट्रीय फाइनल में हिस्सा लेंगी।

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NTPC Electron Quiz: IIT-Patna Clinches Both Top Spots in Patna Regional Round
एनटीपीसी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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एनटीपीसी इलेक्ट्रॉन क्विज 2026-27 के पटना रीजनल राउंड में आईआईटी-पटना की दोनों टीमों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल कर शानदार प्रदर्शन किया। ऊर्जा ऑडिटोरियम, पटना में आयोजित प्रतियोगिता में बिहार के प्रमुख इंजीनियरिंग और प्रबंधन संस्थानों की 300 से अधिक टीमों ने हिस्सा लिया। आईआईटी-पटना की हीत जे. जोशी और शिवांशु एस. दास की टीम ने प्रथम स्थान हासिल कर विजेता का खिताब अपने नाम किया। वहीं, जोवेन एस. पायनाडत और अभिराम पारिपदी की टीम दूसरे स्थान पर रही। चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पटना के रौशन और गौरव की टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

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300 से अधिक टीमों ने लिया हिस्सा
एनटीपीसी के उप महाप्रबंधक (नैगम संचार) विश्वनाथ चंदन के अनुसार, पटना रीजनल राउंड में बिहार के विभिन्न इंजीनियरिंग और प्रबंधन संस्थानों की 300 से अधिक दो सदस्यीय टीमों ने भाग लिया। इनमें आईआईटी-पटना, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लालित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज-औरंगाबाद समेत कई संस्थानों के विद्यार्थी शामिल रहे।
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लिखित परीक्षा के बाद हुआ हाई-एनर्जी फाइनल
प्रतियोगिता की शुरुआत लिखित प्रारंभिक चरण से हुई। इसके बाद छह टीमों ने हाई-एनर्जी ऑडियो-विजुअल फाइनल राउंड में जगह बनाई। फाइनल में आईआईटी-पटना की दो टीमों के अलावा चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट-पटना, सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लालित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज-औरंगाबाद की टीमें शामिल हुईं। फाइनल का संचालन दिल्ली के क्विज मास्टर गौतम बोस ने किया।
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विजेता को 60 हजार, दूसरे स्थान पर 40 हजार
प्रथम स्थान हासिल करने वाली टीम को 60 हजार रुपये, दूसरे स्थान वाली टीम को 40 हजार रुपये और तीसरे स्थान वाली टीम को 20 हजार रुपये की नकद पुरस्कार राशि दी गई। एनटीपीसी के महाप्रबंधक (मानव संसाधन) विल्सन अब्राहम ने विजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान किए। अन्य फाइनलिस्ट टीमों को भी सांत्वना पुरस्कार दिए गए।

अक्टूबर में सेमीफाइनल और राष्ट्रीय फाइनल
पटना रीजनल राउंड की शीर्ष दो टीमें अब एनटीपीसी इलेक्ट्रॉन क्विज 2026-27 के सेमीफाइनल और राष्ट्रीय फाइनल में हिस्सा लेंगी। दोनों चरणों का आयोजन क्रमशः 7 और 8 अक्टूबर 2026 को एनटीपीसी पावर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (पीएमआई), नोएडा में किया जाएगा। इस मौके पर विल्सन अब्राहम ने कहा कि एनटीपीसी इलेक्ट्रॉन क्विज युवाओं को अपने ज्ञान, रचनात्मकता और त्वरित निर्णय क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए प्रभावी मंच देता है। उन्होंने कहा कि युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना राष्ट्र निर्माण के प्रति एनटीपीसी की प्रतिबद्धता का अहम हिस्सा है। उन्होंने विजेता टीमों को बधाई देते हुए आगामी चरणों के लिए शुभकामनाएं दीं।


युवाओं में ज्ञान और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा
एनटीपीसी इलेक्ट्रॉन क्विज एनटीपीसी की प्रमुख युवा सहभागिता पहलों में शामिल है। इसका उद्देश्य युवाओं में ज्ञान, जिज्ञासा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और बौद्धिक उत्कृष्टता की भावना को बढ़ावा देना है। प्रतियोगिता के जरिए युवा प्रतिभाओं को अपनी क्षमता और ज्ञान प्रदर्शित करने का मंच उपलब्ध कराया जाता है।

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