फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Muzaffarpur Bihar news :shuttering of under-construction flyover on nh 27 collapsed major tragedy was averted

बिहार न्यूज: मुजफ्फरपुर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर की शटरिंग भरभराकर गिरी, बाल-बाल बची लोगों की जान

Mon, 21 Sep 2026 11:59 AM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुज्जफरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुज्जफरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Mon, 21 Sep 2026 11:59 AM IST
सार

मुजफ्फरपुर के मझौली चौक पर रविवार देर रात निर्माणाधीन फ्लाईओवर की भारी शटरिंग अचानक गिर गई। देर रात यातायात कम होने से बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया है।

विज्ञापन
Muzaffarpur Bihar news :shuttering of under-construction flyover on nh 27 collapsed major tragedy was averted
टला बड़ा हादसा

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मुजफ्फरपुर-दरभंगा फोरलेन सड़क एनएच-27 पर बोचहां थाना क्षेत्र के मझौली चौक के पास रविवार देर रात निर्माणाधीन फ्लाईओवर की भारी-भरकम शटरिंग अचानक भरभराकर गिर गई। हादसा रात करीब 11 बजे हुआ। शटरिंग गिरने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।

विज्ञापन

देर रात होने के कारण सड़क पर राहगीरों और वाहनों की आवाजाही कम थी। इसी वजह से हादसे में किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है। इस तरह एक बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। हादसे के बाद लोगों में एक बार फिर डर का माहौल है।

विज्ञापन

गौरतलब है कि एनएच-27 पर कई जगह निर्माण कार्य चल रहा है। मझौली चौक के पास फ्लाईओवर निर्माण के कारण दोनों तरफ का यातायात सिंगल लेन से संचालित किया जा रहा है। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, घटना के समय सड़क पर वाहनों और राहगीरों की आवाजाही काफी कम थी। उनका कहना है कि यदि यह हादसा दिन के समय हुआ होता तो स्थिति भयावह हो सकती थी।

विज्ञापन
विज्ञापन


पढ़ें: गया से पहले पुनपुन क्यों जाते हैं श्रद्धालु? भगवान राम से जुड़ी है मोक्ष के प्रथम द्वार की मान्यता

मझौली चौक पर दिनभर फल और सब्जियों की दुकानें लगती हैं। इसके अलावा आसपास के ग्रामीण इलाकों से आने वाले खरीदारों और राहगीरों की भी यहां काफी भीड़ रहती है। ऐसे में दिन के समय शटरिंग गिरने की स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता था।

घटना की सूचना मिलते ही बोचहां थाना पुलिस और फ्लाईओवर का निर्माण करा रही एजेंसी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। सड़क पर बिखरे मलबे और लोहे की छड़ों को हटाने का काम शुरू किया गया, ताकि व्यस्त एनएच पर यातायात बाधित न हो।

स्थानीय निवासियों ने निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यदि निर्माण कार्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लापरवाही बरती गई तो भविष्य में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और लोगों की जान जा सकती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed