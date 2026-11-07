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बिहार न्यूज: एक का पैर फिसला, दूसरा बचाने कूदा... दोनों की नदी में डूबकर मौत; गांव में मातम

Sun, 08 Nov 2026 07:50 AM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Sun, 08 Nov 2026 07:50 AM IST
सार

मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र के बसघट्टा गांव में बागमती नदी की उपधारा में डूबने से 12 वर्षीय ऋषभ कुमार और 11 वर्षीय आदर्श कुमार की मौत हो गई। दोनों बच्चे खेलने के लिए नदी के बांध पर गए थे।

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Muzaffarpur Bihar news :two school children drown in the bagmati river entire village is plunged into grief
नदी में डूबे दो मासूम मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र के बसघट्टा गांव में शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया। बागमती नदी की उपधारा में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान सुरेश महतो के 12 वर्षीय बेटे ऋषभ कुमार और राम हृदय पंडित के करीब 11 वर्षीय बेटे आदर्श कुमार के रूप में हुई है। हादसे की खबर मिलते ही पूरे गांव में चीख-पुकार मच गई। घटनास्थल पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।

खेलने गए थे दोनों बच्चे, नदी में डूबने से हुई मौत

स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक, शनिवार को दोनों बच्चे अपने साथियों के साथ खेलने के लिए बागमती नदी के परियोजना बांध पर गए थे। इसी दौरान ऋषभ और आदर्श शौच के लिए नदी की उपधारा के पास चले गए। वहां अचानक एक बच्चे का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। उसे डूबता देखकर दूसरा बच्चा बचाने के लिए पानी में उतर गया, लेकिन इस कोशिश में दोनों गहरे पानी में डूब गए।

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घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों बच्चों के शव नदी की उपधारा से बाहर निकाले गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना कटरा थाने की पुलिस को दी।

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दो बहनों का इकलौता भाई था ऋषभ, मां का रो-रोकर बुरा हाल

इस हादसे ने दोनों परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। ऋषभ अपने पिता का इकलौता बेटा था। वह अपनी दो बहनों से छोटा था। परिजनों के मुताबिक, दो बेटियों के बाद काफी मन्नतों से ऋषभ का जन्म हुआ था। बेटे की मौत के बाद मां का रो-रोकर बुरा हाल है। वह बार-बार बेहोश हो जा रही थीं। विलाप करते हुए वह कह रही थीं कि बुढ़ापे में अब उनका सहारा कौन बनेगा। वहीं, आदर्श दो भाइयों में बड़ा था। दोनों बच्चों की असमय मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है।

पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजे शव

सूचना मिलने पर कटरा थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। इस संबंध में सीओ सुशीला कुमारी ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। पीड़ित परिवारों को सरकारी प्रावधानों के अनुसार सहायता दी जाएगी। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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