फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Muzaffarpur Bihar news : road accident five passenger injured two serious truck and auto collision

बिहार: बालू लदे हाईवा और यात्री ऑटो में जोरदार टक्कर,चालक सहित पांच घायल, तीन गंभीर

Thu, 05 Nov 2026 01:42 PM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Thu, 05 Nov 2026 01:42 PM IST
सार

मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र में बालू लदे हाईवा और यात्री ऑटो में जोरदार टक्कर,चालक सहित पांच घायल तीन गंभीर,मौके पर अफरातफरी ।सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

विज्ञापन
Muzaffarpur Bihar news : road accident five passenger injured two serious truck and auto collision
सड़क दुर्घटना पांच घायल

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मुजफ्फरपुर। जिले के सकरा थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। सबहा भटंडी पेट्रोल पंप के पास बालू लदे तेज रफ्तार हाईवा और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में ऑटो सवार पांच यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।

विज्ञापन

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बालू लदा हाईवा तेज रफ्तार में जा रहा था। इसी दौरान चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। हाईवा ने ऑटो में जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया। ऑटो सवार सभी लोग सड़क पर गिर पड़े। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी की स्थिति बन गई। सभी यात्री शहर में खरीदारी करने के लिए आ रहे थे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।

विज्ञापन

घायलों की पहचान और उपचार

घायलों की पहचान मधुमाला (बालिगांव थाना क्षेत्र), हीरा राम (कटेशर थाना), नसरा खातून (लालगंज थाना), वसीमा प्रवीण (लालगंज थाना) और प्रियंका (मरवन) के रूप में हुई है। सभी घायलों को पहले सकरा रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए। उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस की कार्रवाई

सकरा थाना में तैनात पुलिस पदाधिकारी राजकुमार ने बताया कि हाईवा और ऑटो के बीच टक्कर हुई है। उन्होंने पुष्टि की कि सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त हाईवा को अपने कब्जे में ले लिया है। हादसे में घायल सभी लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

सड़क दुर्घटना पांच घायल

सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया। 

 

सड़क दुर्घटना पांच घायल

घायलों के परिजन अस्पताल पहुंचे

 

 

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed