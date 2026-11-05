बिहार: बालू लदे हाईवा और यात्री ऑटो में जोरदार टक्कर,चालक सहित पांच घायल, तीन गंभीर

मुजफ्फरपुर। जिले के सकरा थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। सबहा भटंडी पेट्रोल पंप के पास बालू लदे तेज रफ्तार हाईवा और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में ऑटो सवार पांच यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बालू लदा हाईवा तेज रफ्तार में जा रहा था। इसी दौरान चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। हाईवा ने ऑटो में जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया। ऑटो सवार सभी लोग सड़क पर गिर पड़े। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी की स्थिति बन गई। सभी यात्री शहर में खरीदारी करने के लिए आ रहे थे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।

विज्ञापन

घायलों की पहचान और उपचार

घायलों की पहचान मधुमाला (बालिगांव थाना क्षेत्र), हीरा राम (कटेशर थाना), नसरा खातून (लालगंज थाना), वसीमा प्रवीण (लालगंज थाना) और प्रियंका (मरवन) के रूप में हुई है। सभी घायलों को पहले सकरा रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए। उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया।

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस की कार्रवाई

सकरा थाना में तैनात पुलिस पदाधिकारी राजकुमार ने बताया कि हाईवा और ऑटो के बीच टक्कर हुई है। उन्होंने पुष्टि की कि सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त हाईवा को अपने कब्जे में ले लिया है। हादसे में घायल सभी लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।