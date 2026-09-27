बड़ी सौगात: बिहार की रेल कनेक्टिविटी को नई रफ्तार, मुजफ्फरपुर के रास्ते चलेगी भुज-बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस

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केंद्रीय रेल मंत्री की ओर से जारी पत्र के अनुसार, 19427 भुज-बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस भुज से सोमवार, बुधवार और शनिवार को परिचालित होगी। वहीं, वापसी में 19428 बरौनी-भुज अमृत भारत एक्सप्रेस बरौनी से मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को चलेगी। इस ट्रेन के परिचालन से उज्जैन, द्वारका और सोमनाथ जैसे कई अहम धार्मिक स्थलों की यात्रा भी आसान होगी। इससे मुजफ्फरपुर से गुजरात की ओर आने-जाने वाले यात्रियों के लिए पश्चिमी भारत के अन्य शहरों तक ट्रेन कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।नई अमृत भारत एक्सप्रेस यूपी के कई शहरों से होते हुए राजस्थान और गुजरात के प्रमुख शहरों तक जाएगी। ट्रेन गुजरात के अहमदाबाद शहर से आगे तक जाएगी। इससे उत्तर बिहार के यात्रियों को गुजरात और पश्चिमी भारत के कई महत्वपूर्ण शहरों तक पहुंचने के लिए बेहतर रेल सुविधा मिलेगी।ये भी पढ़ें-नई ट्रेन मुजफ्फरपुर से होकर गुजरने वाली चौथी अमृत भारत एक्सप्रेस होगी। इससे पहले मुजफ्फरपुर से चर्लपल्ली, पनवेल से अलीपुरद्वार और सहरसा से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन किया जा रहा है। अब एक बार फिर नई ट्रेन की सौगात मिलने से मुजफ्फरपुर के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। केंद्रीय रेल मंत्री ने आज पत्र जारी कर इस ट्रेन के मुजफ्फरपुर के रास्ते परिचालन की जानकारी दी है। नई ट्रेन के मिलने से जिले के लोगों का मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कई शहरों से सीधा रेल जुड़ाव हो जाएगा।