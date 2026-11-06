Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Muzaffarpur Bihar and : new married women died in suspicious condition family says murder dowry demand

बिहार: शादी के छह महीने बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, कमरे में फंदे से लटका मिला शव; दहेज हत्या का आरोप

Fri, 06 Nov 2026 08:02 PM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुज्जफरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुज्जफरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Fri, 06 Nov 2026 08:02 PM IST
सार

मुजफ्फरपुर के सरैया में 21 वर्षीय नवविवाहिता पिंकी कुमारी का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। मायके वालों ने पति और ससुराल के सदस्यों पर बाइक, सोने का ब्रेसलेट और नकदी के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है।

विज्ञापन
Muzaffarpur Bihar and : new married women died in suspicious condition family says murder dowry demand
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव कमरे में फंदे से लटका मिला। घटना बसंतपुर उत्तरी पंचायत की है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया और आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के मायके वालों ने पति और ससुराल के अन्य सदस्यों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है।

विज्ञापन

मृतका की पहचान 21 वर्षीय पिंकी कुमारी के रूप में हुई है। उसकी शादी मई 2026 में सरैया थाना क्षेत्र के बसंतपुर निवासी दिलीप पासवान से हुई थी। मायके वालों का आरोप है कि शादी के कुछ दिनों बाद से ही पति बाइक, सोने का ब्रेसलेट और नकदी की मांग करने लगा था। पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कहने पर पिंकी को प्रताड़ित किया जाने लगा था।

विज्ञापन


पढ़ें: 2011 के आचार संहिता उल्लंघन मामले में लालू प्रसाद को बड़ी राहत, सीवान की अदालत ने दी जमानत

विज्ञापन
विज्ञापन

परिजनों ने आरोप लगाया है कि सास सुमंती देवी, देवर रितेश पासवान और परिवार के अन्य सदस्यों ने मिलकर पिंकी की हत्या कर दी और साक्ष्य छिपाने के लिए उसके शव को फंदे से लटका दिया। मृतका के मामा ने बताया कि शादी के बाद से ही पिंकी को लगातार परेशान किया जा रहा था। उसकी सास मोबाइल छीन लेती थी, जबकि पति अक्सर उसके साथ गाली-गलौज करता था। बाइक नहीं मिलने को लेकर भी उसे ताने दिए जाते थे।

मृतका के मामा ने आरोप लगाया कि पिंकी की हत्या के बाद शव को फंदे से लटका दिया गया। घटना के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग घर छोड़कर फरार हैं। मायके वालों ने पति समेत ससुराल के अन्य सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

इस संबंध में सरैया थानाध्यक्ष सह प्रभारी पुलिस निरीक्षक देवेंद्र कुमार ने बताया कि नवविवाहिता का शव फंदे से लटका मिला था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की ओर से आवेदन मिलने के बाद उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मृतका के परिजनों ने दहेज के लिए हत्या किए जाने का आरोप लगाया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed