मुंगेर असरगंज थाना क्षेत्र के सजुआ गांव स्थित रविदास टोला में शनिवार को 30 वर्षीय महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। महिला का शव गांव के बाहर धान के खेत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान सजुआ रविदास टोला निवासी उदय कुमार की पत्नी नीलू कुमारी के रूप में हुई है।

घटना की सूचना मिलते ही असरगंज थानाध्यक्ष विपुल कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। एसडीपीओ कुमार देवेंद्र भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य एकत्रित कराए।

विज्ञापन

इधर, मृतका के परिजनों ने हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग की आशंका जताई है। उन्होंने तिलकपुर निवासी अंकेश कुमार नामक युवक पर संदेह व्यक्त किया है। मृतका के पति उदय कुमार ने पुलिस को बताया कि उक्त युवक से उनकी पत्नी की बातचीत को लेकर पहले भी विवाद हुआ था। उन्हें करीब छह महीने से दोनों के बीच संबंध होने की जानकारी थी।

विज्ञापन

विज्ञापन

मृतका की भाभी गुंजन देवी ने बताया कि नीलू और उक्त युवक के बीच लंबे समय से बातचीत होती थी। दो-तीन दिन पहले भी उन्होंने नीलू को युवक से दूरी बनाने की सलाह दी थी। हालांकि, परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों की पुलिस ने अभी पुष्टि नहीं की है।

सभी पहलुओं पर जांच कर रही पुलिस

एसडीपीओ कुमार देवेंद्र ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 10 से 10:30 बजे के बीच सजुआ वार्ड संख्या छह में महिला का शव मिलने की सूचना मिली थी। प्रथम दृष्टया मामला आपराधिक घटना का प्रतीत हो रहा है। एफएसएल टीम ने घटनास्थल की जांच कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर सदर अस्पताल भेज दिया गया है।

उन्होंने बताया कि परिजनों और अन्य लोगों से अलग-अलग जानकारियां मिल रही हैं। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन किया जा रहा है। दोषियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।