बिहार: बेगूसराय में एनएच-31 पर दर्दनाक हादसा, पूजा कर लौट रही महिला की मौत; पति की हालत गंभीर

बेगूसराय जिले के एफसीआई थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा बीहट स्थित सीएनजी मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर हुआ। पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। मृतका की पहचान 45 वर्षीया सावित्री देवी के रूप में हुई है। उनके पति शिवदानी पंडित का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

हादसे के बाद घटनास्थल पर पूजा का खोइंछा बिखरा मिला। सावित्री देवी अपने पति के साथ बीहट स्थित बड़की दुर्गा मंदिर में पूजा करने गई थीं। मां दुर्गा का दर्शन-पूजन करने के बाद दोनों बाइक से अपने गांव नूरपुर लौट रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया।

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जानकारी के अनुसार, सोमवार की सुबह करीब पांच बजे सावित्री देवी और शिवदानी पंडित की बाइक बीहट के सीएनजी मोड़ के पास पहुंची। बाइक मोड़ने के दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर गिर पड़े। सावित्री देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घायल शिवदानी पंडित को इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया।हादसे के बाद सड़क पर पूजा का खोइंछा बिखरा पड़ा था। पन्नी फटने से सिंदूर, अक्षत, धूप, दीप और अगरबत्ती सड़क पर फैल गए थे। कुछ देर पहले तक जिस पूजा सामग्री को सावित्री देवी श्रद्धा के साथ घर लेकर लौट रही थीं, वही हादसे की दर्दनाक तस्वीर बयां कर रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही सावित्री देवी के परिवार में चीख-पुकार मच गई। नूरपुर स्थित उनके घर और आसपास के इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।घटना के बाद स्थानीय समाजसेवी रामकृष्ण ने दुख जताते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम और प्रभावी निगरानी जरूरी है, ताकि ऐसी घटनाओं में लोगों की जान न जाए।घटना की सूचना मिलने पर एफसीआई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने सावित्री देवी के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल, बेगूसराय भेज दिया। एफसीआई थानाध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया कि दुर्घटना में शामिल अज्ञात वाहन की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।