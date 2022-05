{"_id":"628a89c6ea256a33fd23d379","slug":"movement-of-40-trains-affected-due-to-agitation-on-railway-tracks-in-bihar","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agitation on Railway Tracks: बड़हिया स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव को लेकर धरना-प्रदर्शन, 10 ट्रेनें रद्द, 30 का बदला रूट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीटीआई, पटना। Published by: देव कश्यप Updated Mon, 23 May 2022 12:36 AM IST