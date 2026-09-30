फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Samastipur: Woman Passenger Robbed of Jewellery Worth ₹5.10 Lakh in Vaishali Express’s Second AC

बिहार: वैशाली एक्सप्रेस के सेकेंड एसी कोच में महिला से 5.10 लाख के गहनों की लूट, मोबाइल डाटा खंगाल रही पुलिस

Wed, 30 Sep 2026 08:56 PM IST
दरभंगा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, समस्तीपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, समस्तीपुर Published by: दरभंगा ब्यूरो Updated Wed, 30 Sep 2026 08:56 PM IST
सार

समस्तीपुर जंक्शन से वैशाली एक्सप्रेस के खुलते ही सेकेंड एसी कोच में महिला यात्री से सात-आठ युवकों ने करीब 5.10 लाख रुपये के गहने छीन लिए। गाजियाबाद जीआरपी में प्राथमिकी के बाद जीरो एफआईआर समस्तीपुर भेजी जा रही है। रेल पुलिस सीसीटीवी और मोबाइल डाटा खंगाल रही है।

 

विज्ञापन
Samastipur: Woman Passenger Robbed of Jewellery Worth ₹5.10 Lakh in Vaishali Express’s Second AC
समस्तीपुर जंक्शन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

विज्ञापन

समस्तीपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या-7 से वैशाली एक्सप्रेस के खुलते ही सेकेंड एसी कोच में महिला यात्री से करीब 5.10 लाख रुपये के गहने छीनने का मामला सामने आया है। महिला ने सात-आठ युवकों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है। घटना सोमवार सुबह की बताई जा रही है।

महिला अपने पति, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, के साथ समस्तीपुर से गाजियाबाद जा रही थी। मामले में गाजियाबाद जीआरपी में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। चूंकि घटना समस्तीपुर रेल क्षेत्र से जुड़ी है, इसलिए गाजियाबाद जीआरपी से जीरो एफआईआर समस्तीपुर जीआरपी भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

विज्ञापन

ट्रेन खुलते ही कोच में घुसे सात-आठ युवक

विज्ञापन
विज्ञापन

पीड़िता के अनुसार, समस्तीपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या-7 से वैशाली एक्सप्रेस के खुलते ही करीब सात-आठ युवक धक्का-मुक्की करते हुए सेकेंड एसी कोच में घुस आए। कुछ युवक बाथरूम की ओर बढ़े और महिला को वहां घेर लिया।

महिला का आरोप है कि युवकों ने उसके पति को भी कोच के गेट के पास रोक दिया। इसके बाद उसके साथ बदसलूकी करते हुए गले से सोने की चेन और उसमें लगा हीरे का पेंडेंट छीन लिया। वारदात के बाद सभी युवक बगल के कोच की ओर भाग निकले। अचानक हुई घटना से महिला और उसका पति सकते में आ गए।

टीटीई को दी सूचना, रेल मदद पर भी शिकायत
पीड़िता ने बताया कि घटना के बाद उसने ट्रेन में मौजूद टीटीई को इसकी जानकारी दी, लेकिन तत्काल मदद नहीं मिल सकी। इसके बाद उसने रेलवे के रेल मदद ऐप पर भी शिकायत दर्ज कराई। इसके माध्यम से रेलवे और सुरक्षा एजेंसियों तक घटना की सूचना पहुंची।

गाजियाबाद पहुंचकर दर्ज कराई प्राथमिकी


समस्तीपुर से ट्रेन खुलने के बाद हुई घटना के बाद पीड़िता ने गाजियाबाद जंक्शन पहुंचकर जीआरपी में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस को दिए आवेदन में उसने छीने गए गहनों की कीमत करीब 5.10 लाख रुपये बताई है। गाजियाबाद जीआरपी से अब जीरो एफआईआर समस्तीपुर रेल थाना भेजी जा रही है।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही रेल पुलिस
रेल एसपी वीणा कुमारी के अनुसार, प्रारंभिक जांच में स्नेचिंग की बात सामने आई है। पुलिस समस्तीपुर जंक्शन और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म से खुलने के दौरान एसी कोच के आसपास मौजूद लोगों की गतिविधियों की भी जांच की जा रही है। पुलिस उपलब्ध फुटेज के आधार पर शिकायत में बताए गए घटनाक्रम और अन्य साक्ष्यों का मिलान कर रही है।

मोबाइल डाटा से भी आरोपितों की तलाश
रेल पुलिस आरोपितों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज के अलावा मोबाइल डाटा और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है। आरपीएफ और जीआरपी भी संदिग्धों की पहचान के प्रयास में जुटी हैं। जीरो एफआईआर समस्तीपुर पहुंचने के बाद स्थानीय स्तर पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

एसी कोच की सुरक्षा पर सवाल
घटना के बाद ट्रेन के सेकेंड एसी जैसे आरक्षित कोच में यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि सात-आठ युवक एसी कोच तक कैसे पहुंचे और वारदात के बाद वहां से निकलने में कैसे सफल हुए। फिलहाल रेल पुलिस आरोपितों की पहचान में जुटी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed