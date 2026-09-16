मगध विश्वविद्यालय में पीजी आवेदन की तारीख बढ़ी: अब 21 सितंबर तक मिला मौका, 8344 सीटों पर कैसे होगा दाखिला?

मगध विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर यानी पीजी सत्र 2026-28 में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब इच्छुक छात्र-छात्राएं 21 सितंबर तक समर्थ पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर तय की गई थी। विश्वविद्यालय के इस फैसले से उन विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय मिल गया है, जो किसी वजह से तय समय तक अपना ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे। पीजी में कुल 8344 सीटों पर नामांकन होना है।

कब तक कर सकेंगे पीजी के लिए आवेदन?

विश्वविद्यालय प्रशासन ने पीजी सत्र 2026-28 में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 21 सितंबर कर दी है। छात्र-छात्राओं को समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय विद्यार्थियों को अपनी योग्यता और चुने गए विषय से जुड़ी जानकारी ध्यान से भरनी होगी। विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि वे अंतिम दिन का इंतजार न करें और जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। आवेदन जमा करने से पहले सभी जरूरी जानकारियों की जांच करने को भी कहा गया है।

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पीजी में कुल कितनी सीटों पर होगा दाखिला?

मगध विश्वविद्यालय में पीजी सत्र 2026-28 के लिए कुल 8344 सीटें निर्धारित की गई हैं। विश्वविद्यालय के अनुसार अभी तक करीब 2480 सीटों के मुकाबले ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पीजी विभागों में कुल 2707 सीटों पर नामांकन होना है। इनमें सोशल साइंस की 1400 सीटें, ह्यूमैनिटीज की 1187 सीटें और कॉमर्स की 120 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा साइंस समेत विभिन्न संकायों के अलग-अलग विषयों में भी दाखिला लिया जाएगा।

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किन जिलों के कॉलेजों में भी पीजी की पढ़ाई होती है?

विश्वविद्यालय परिसर के अलावा गया, औरंगाबाद और जहानाबाद जिलों के विभिन्न अंगीभूत और संबद्ध महाविद्यालयों में भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। गया कॉलेज में पीजी की सबसे अधिक 2088 सीटें निर्धारित हैं।

सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज, औरंगाबाद में 1008 सीटें, मिर्जा गालिब कॉलेज, गया में 952 सीटें, स्वामी सहजानंद कॉलेज, जहानाबाद में 574 सीटें और जगजीवन महाविद्यालय, गया में 241 सीटों पर नामांकन होना है।

इन कॉलेजों में अलग-अलग संकायों और विषयों के लिए विद्यार्थी समर्थ पोर्टल से आवेदन कर रहे हैं।

आवेदन करते समय विद्यार्थियों को क्या ध्यान रखना होगा?

विद्यार्थियों को आवेदन पत्र भरने से पहले संबंधित विषय में उपलब्ध सीटों और अपनी योग्यता की जांच करने की सलाह दी गई है। समर्थ पोर्टल पर आवेदन के दौरान विद्यार्थियों को अपनी पसंद के अनुसार महाविद्यालय, संकाय और विषय का चयन करना होगा।

आवेदन की प्रक्रिया में दी गई जानकारी को सही तरीके से भरना जरूरी होगा। आवेदन अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरणों को अच्छी तरह जांच लेना चाहिए, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो।

21 सितंबर के बाद क्या आवेदन का मौका मिलेगा?

फिलहाल विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 21 सितंबर तय की है। इससे पहले यह तारीख 15 सितंबर थी। इसलिए जिन विद्यार्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनके लिए अब कुछ अतिरिक्त समय उपलब्ध है। विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों से अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करने की सलाह दी है। पीजी सत्र 2026-28 में कुल 8344 सीटों पर दाखिला होना है और विश्वविद्यालय परिसर के साथ गया, औरंगाबाद तथा जहानाबाद के विभिन्न कॉलेज भी इस प्रक्रिया में शामिल हैं।