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बिहार: जिस चंडी स्थान में दो महीने पहले लिए थे सात फेरे, उसी मंदिर के पोखर में मिला नवविवाहिता का शव

Sat, 24 Oct 2026 04:06 PM IST
कोसी ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहरसा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहरसा Published by: कोसी ब्यूरो Updated Sat, 24 Oct 2026 04:06 PM IST
सार

बिहार के सहरसा में मां चंडी मंदिर परिसर स्थित जीवछ पोखर से 19 वर्षीय पूनम कुमारी का शव बरामद हुआ है। पूनम की शादी 26 अगस्त 2026 को इसी मंदिर परिसर में हुई थी। मायके वालों ने पति और ससुराल पक्ष पर हत्या कर शव पोखर में फेंकने का आरोप लगाया है। 
 

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Newlywed Woman Dead Body Found in Temple Pond at Saharsa In-Laws Absconding
नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिहार के सहरसा जिले में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। सोनबरसा राज थाना क्षेत्र के मां चंडी मंदिर परिसर स्थित जीवछ पोखर से शुक्रवार रात 19 वर्षीय पूनम कुमारी का शव बरामद किया गया। हैरानी की बात यह है कि करीब दो महीने पहले ही पूनम की शादी इसी मंदिर परिसर में हुई थी। शव मिलने के बाद मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं, मृतका के ससुराल के लोग घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शनिवार को पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगी।
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दो महीने पहले इसी मंदिर परिसर में हुई थी शादी
मृतका की पहचान जम्हरा गांव के वार्ड नंबर-11 निवासी विभीषण यादव की पत्नी पूनम कुमारी (19) के रूप में हुई है। पूनम का मायका खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र के नारदपुर गांव के वार्ड नंबर-4 में है। वह बबलू यादव की बेटी थी और तीन बहनों तथा एक भाई में सबसे बड़ी थी।
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मृतका के चाचा विशेखानंद यादव ने बताया कि 26 अगस्त 2026 को दोनों परिवारों की सहमति से मां चंडी स्थान के मंदिर परिसर में पूनम और विभीषण की शादी हुई थी। परिजनों के मुताबिक, जिस मंदिर परिसर में पूनम ने नई जिंदगी की शुरुआत की थी, उसी जगह के पोखर से उसका शव बरामद हुआ। घटना की जानकारी मिलने के बाद से परिवार में शोक का माहौल है।
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मायके वालों ने पति और ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप
शनिवार दोपहर मृतका के चाचा विशेखानंद यादव और अन्य परिजन सोनबरसा राज थाने पहुंचे। उन्होंने पूनम की मौत को लेकर उसके पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। मायके वालों का दावा है कि शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच अक्सर घरेलू विवाद होता रहता था।

परिजनों ने आरोप लगाया कि इसी विवाद के चलते पूनम की हत्या की गई और घटना को डूबने से हुई मौत दिखाने के लिए शव को जीवछ पोखर में फेंक दिया गया। हालांकि, फिलहाल ये आरोप हैं और पुलिस जांच में इनकी पुष्टि होना बाकी है। परिजन पोस्टमार्टम के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए अपने साथ मायके ले गए।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज
पुलिस ने शुक्रवार रात जीवछ पोखर से पूनम का शव बरामद किया था। शनिवार सुबह पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मामले में सोनबरसा राज थानाध्यक्ष नागमणि कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया शव पानी से बरामद किया गया है। मौत के स्पष्ट कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।


थानाध्यक्ष के अनुसार, पुलिस मामले के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है। ससुराल पक्ष के लोग फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि पूनम की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे कोई आपराधिक वजह है या नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्षों के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो सकेगी।
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