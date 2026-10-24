बिहार: जिस चंडी स्थान में दो महीने पहले लिए थे सात फेरे, उसी मंदिर के पोखर में मिला नवविवाहिता का शव

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मृतका की पहचान जम्हरा गांव के वार्ड नंबर-11 निवासी विभीषण यादव की पत्नी पूनम कुमारी (19) के रूप में हुई है। पूनम का मायका खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र के नारदपुर गांव के वार्ड नंबर-4 में है। वह बबलू यादव की बेटी थी और तीन बहनों तथा एक भाई में सबसे बड़ी थी।मृतका के चाचा विशेखानंद यादव ने बताया कि 26 अगस्त 2026 को दोनों परिवारों की सहमति से मां चंडी स्थान के मंदिर परिसर में पूनम और विभीषण की शादी हुई थी। परिजनों के मुताबिक, जिस मंदिर परिसर में पूनम ने नई जिंदगी की शुरुआत की थी, उसी जगह के पोखर से उसका शव बरामद हुआ। घटना की जानकारी मिलने के बाद से परिवार में शोक का माहौल है।शनिवार दोपहर मृतका के चाचा विशेखानंद यादव और अन्य परिजन सोनबरसा राज थाने पहुंचे। उन्होंने पूनम की मौत को लेकर उसके पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। मायके वालों का दावा है कि शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच अक्सर घरेलू विवाद होता रहता था।परिजनों ने आरोप लगाया कि इसी विवाद के चलते पूनम की हत्या की गई और घटना को डूबने से हुई मौत दिखाने के लिए शव को जीवछ पोखर में फेंक दिया गया। हालांकि, फिलहाल ये आरोप हैं और पुलिस जांच में इनकी पुष्टि होना बाकी है। परिजन पोस्टमार्टम के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए अपने साथ मायके ले गए।पुलिस ने शुक्रवार रात जीवछ पोखर से पूनम का शव बरामद किया था। शनिवार सुबह पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मामले में सोनबरसा राज थानाध्यक्ष नागमणि कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया शव पानी से बरामद किया गया है। मौत के स्पष्ट कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।थानाध्यक्ष के अनुसार, पुलिस मामले के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है। ससुराल पक्ष के लोग फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि पूनम की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे कोई आपराधिक वजह है या नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्षों के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो सकेगी।