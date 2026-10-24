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बिहार: भाई का सिर काटकर मंदिर में चढ़ाया; पटना में क्यों सामने आई ऐसी घटना? अंधविश्वास या विवाद की जांच

Sat, 24 Oct 2026 03:48 PM IST
प्रतीक कुमार पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Sat, 24 Oct 2026 03:48 PM IST
सार

बिहार की राजधानी पटना के एक गांव में छोटे भाई की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि बड़े भाई ने धारदार हथियार से छोटे भाई की गर्दन काट दी और उसका सिर गांव के दुर्गा मंदिर में रख दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के पीछे अंधविश्वास की चर्चा है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

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Patna Jitan Chhapra Village Brother Murder Case Rani Talab Police Investigation
भाई की हत्या कर मंदिर में रखा धड़ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पटना के जीतन छपरा गांव में शनिवार को एक ऐसी वारदात सामने आई, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। एक युवक की हत्या के मामले में उसके बड़े भाई अजीत यादव को गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मृतक का सिर गांव के दुर्गा मंदिर में मिला, जबकि शव का धड़ घर के अंदर पड़ा था। ग्रामीणों के बीच हत्या के पीछे अंधविश्वास की चर्चा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वारदात की असल वजह जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।
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छोटे भाई की हत्या का आरोप, मंदिर में मिला सिर
यह घटना पटना के रानीतालाब थाना क्षेत्र के जीतन छपरा गांव की है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, आरोपी अजीत यादव अपने छोटे भाई को किसी बहाने से गांव के दुर्गा मंदिर ले गया था। आरोप है कि वहां उसने धारदार हथियार से छोटे भाई की गर्दन काट दी और उसका सिर मंदिर में रख दिया। वहीं, शव का धड़ घर के अंदर मिला। घटना सामने आने के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए।
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सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस
घटना की जानकारी मिलने के बाद रानीतालाब थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू की और आरोपी बड़े भाई अजीत यादव को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ की जा रही है, ताकि वारदात से जुड़ी परिस्थितियों और घटनाक्रम का पता लगाया जा सके।
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अंधविश्वास की चर्चा, लेकिन वजह की पुष्टि नहीं
ग्रामीणों के अनुसार, इस वारदात के पीछे अंधविश्वास की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक हत्या की वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि घटना के पीछे अंधविश्वास था या कोई पुरानी रंजिश अथवा पारिवारिक विवाद। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है।


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जीतन छपरा गांव में मातम, पुलिस कर रही जांच
इस घटना के बाद जीतन छपरा गांव में मातम और दहशत का माहौल है। एक ही परिवार के दो भाइयों से जुड़ी इस वारदात ने ग्रामीणों को झकझोर दिया है। पुलिस हत्या से जुड़े साक्ष्य जुटा रही है और आरोपी से पूछताछ के आधार पर घटनाक्रम स्पष्ट करने में लगी है। फिलहाल हत्या के पीछे की वास्तविक वजह जांच का विषय है।
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