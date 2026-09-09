बिहार: इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर बिछाया अपहरण का जाल! युवक को गया बुलाकर 27 लाख मांगे, तीन गिरफ्तार

सोशल मीडिया पर शुरू हुई दोस्ती कब अपराध की साजिश में बदल जाए, इसका एक मामला गयाजी से सामने आया है। बांका जिले के रहने वाले एक युवक को इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद कथित तौर पर मिलने के बहाने गया बुलाया गया और फिर उसका अपहरण कर लिया गया। आरोप है कि युवक को बंधक बनाने के बाद उसके परिवार से 27 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच और अन्य सुरागों के आधार पर मामले का खुलासा करते हुए एक महिला समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

इंस्टाग्राम पर हुई पहचान, धीरे-धीरे बढ़ा भरोसा

मिली जानकारी के मुताबिक, बांका निवासी सावन कुमार की पहचान इंस्टाग्राम के जरिए शिवानी कुमारी नाम की महिला से हुई थी। दोनों के बीच सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे दोस्ती बढ़ गई। समय के साथ सावन कुमार का शिवानी पर भरोसा भी बढ़ता गया। आरोप है कि इसी भरोसे का फायदा उठाकर युवक को मिलने के बहाने गयाजी बुलाया गया। युवक को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मुलाकात के पीछे कथित तौर पर अपहरण की साजिश रची जा चुकी है।

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गया पहुंचते ही युवक को बनाया गया बंधक

जानकारी के अनुसार, गयाजी पहुंचने के बाद युवक को कथित तौर पर अपने साथियों की मदद से बंधक बना लिया गया। इसके बाद उसके परिजनों को फोन किया गया और युवक को छोड़ने के बदले 27 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई।

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अचानक बेटे के अपहरण और इतनी बड़ी रकम की मांग की जानकारी मिलने के बाद परिवार के लोग परेशान हो गए। उन्होंने तत्काल मामले की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

तकनीकी जांच में सामने आया इंस्टाग्राम कनेक्शन

पुलिस ने मामले की जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और अन्य मिले सुरागों को खंगालना शुरू किया। जांच आगे बढ़ने पर युवक की इंस्टाग्राम के जरिए हुई पहचान, महिला से बातचीत और फिर उसे गया बुलाए जाने की कड़ी सामने आई। इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शिवानी कुमारी, रंजन कुमार समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर घटना में उनकी भूमिका और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है।

गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी

पुलिस के अनुसार, मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस कथित साजिश में कुल कितने लोग शामिल थे और क्या आरोपियों ने इससे पहले भी सोशल मीडिया के जरिए किसी अन्य व्यक्ति को अपना शिकार बनाया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।

पुलिस ने सोशल मीडिया पर सतर्क रहने की दी सलाह

घटना के बाद पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती करते समय सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस ने कहा है कि बिना पूरी जानकारी के किसी सोशल मीडिया संपर्क से मिलने जाने या अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचना चाहिए। पुलिस के मुताबिक, सोशल मीडिया के जरिए अपराध करने वाले गिरोह लगातार नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसे में किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या धमकी की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना देना जरूरी है, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।