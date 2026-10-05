गयाजी: अप्रत्याशित भीड़ के बाद लेजर शो अगले आदेश तक स्थगित, प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता

पितृपक्ष मेला 2026 के दौरान विष्णुपद मंदिर के समीप देवघाट पर आयोजित लेजर शो में उमड़ी अप्रत्याशित भीड़ के बाद प्रशासन ने इसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। गया जी डैम के फुट ओवरब्रिज पर बढ़ते भीड़ के दबाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया।

गयाजी में पितृपक्ष मेले के दौरान देश-विदेश से पहुंच रहे श्रद्धालुओं को तीर्थ की धार्मिक और आध्यात्मिक महत्ता से रूबरू कराने के उद्देश्य से फल्गु नदी के तट पर देवघाट के समीप नगर निगम की ओर से लेजर शो आयोजित किया जा रहा था। विष्णुपद मंदिर के नजदीक होने के कारण शाम के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक इसे देखने पहुंच रहे थे।

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रविवार शाम 4 अक्टूबर को लेजर शो के दौरान देवघाट और गया जी डैम के फुट ओवरब्रिज पर अचानक भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ बढ़ने के साथ फुट ओवरब्रिज पर अत्यधिक दबाव की स्थिति बन गई। किसी तरह की अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने तत्काल सुरक्षा को प्राथमिकता दी।

गया जी डैम के फुट ओवरब्रिज पर बढ़ते भीड़ के दबाव को लेकर जल संसाधन विभाग, गया की ओर से भी प्रशासन को अलर्ट किया गया। विभाग ने भीड़ की स्थिति को देखते हुए आवश्यक सुरक्षा कदम उठाने की जरूरत बताई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश जारी किए। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पितृपक्ष मेले में लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही के बीच किसी भी आयोजन से श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए।भीड़ की स्थिति और जनसुरक्षा को देखते हुए देवघाट पर आयोजित लेजर शो को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। नगर निगम, गया की ओर से जारी सूचना में भी इसकी पुष्टि की गई है। प्रशासन का फोकस अब पितृपक्ष मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही, घाटों पर भीड़ नियंत्रण और प्रमुख मार्गों पर दबाव कम करने पर है। लेजर शो दोबारा शुरू करने का निर्णय परिस्थितियों की समीक्षा और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित होने के बाद लिया जाएगा।