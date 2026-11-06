Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   The district administration suspended three teachers due to indiscipline in madhubani Bihar news

मधुबनी: तीन शिक्षकों पर गिरी गाज, गोपनीय जानकारी साझा करने से लेकर महिला शिक्षिकाओं से दुर्व्यवहार तक के आरोप

Fri, 06 Nov 2026 07:55 PM IST
दरभंगा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मधुबनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मधुबनी Published by: दरभंगा ब्यूरो Updated Fri, 06 Nov 2026 07:55 PM IST
सार

मधुबनी में अनुशासनहीनता के आरोप में जिला प्रशासन ने तीन शिक्षकों को निलंबित किया है। इनमें एचआरएमएस की गोपनीय जानकारी साझा करने, महिला शिक्षिकाओं से अमर्यादित व्यवहार और कक्षा में सोने का वीडियो वायरल होने के मामले शामिल हैं।

 

विज्ञापन
The district administration suspended three teachers due to indiscipline in madhubani Bihar news
तीन शिक्षकों को किया गया निलंबित - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मधुबनी में जिला प्रशासन ने अनुशासनहीनता के मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए तीन शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। इनमें दो प्रधान शिक्षक और एक पंचायत शिक्षिका शामिल हैं। तीनों के खिलाफ अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

विज्ञापन

पहला मामला लदनियां प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय श्रीरामपुर का है। यहां के प्रधान शिक्षक भोला कुमार यादव को निलंबित किया गया है। उन पर एचआरएमएस (HRMS) से जुड़ी गोपनीय जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर सार्वजनिक रूप से साझा करने का आरोप है। विभागीय जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।

विज्ञापन

महिला शिक्षिकाओं के साथ अमर्यादित व्यवहार का आरोप
दूसरा मामला रहिका प्रखंड के नया प्राथमिक विद्यालय खडहरी मुस्लिम टोल सस्ता का है। यहां के प्रधान शिक्षक अजित कुमार झा पर महिला शिक्षिकाओं के साथ अमर्यादित व्यवहार करने और विद्यालय के शैक्षणिक माहौल को खराब करने का आरोप लगा है। मामले की जांच के बाद प्रशासन ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन


पढे़ं: 2011 के आचार संहिता उल्लंघन मामले में लालू प्रसाद को बड़ी राहत, सीवान की अदालत ने दी जमानत

कक्षा के दौरान सोते हुए वीडियो हुआ था वायरल
तीसरा मामला बासोपट्टी प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय मझौरा का है। यहां की पंचायत शिक्षिका राधा देवी का कक्षा संचालन के दौरान सोते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले में विभाग की ओर से उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने के बाद उनके निलंबन की अनुशंसा की गई और प्रशासनिक कार्रवाई की गई।

प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान तीनों शिक्षकों के मुख्यालय भी निर्धारित कर दिए गए हैं। भोला कुमार यादव का मुख्यालय बीआरसी बिस्फी, अजित कुमार झा का मुख्यालय बीआरसी लौकही और पंचायत शिक्षिका राधा देवी का मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, बासोपट्टी निर्धारित किया गया है।

जिलाधिकारी ने जिले के सभी शिक्षकों को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जवाबदेही के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का निर्देश दिया है। साथ ही स्पष्ट संदेश दिया है कि शिक्षा व्यवस्था में अनुशासनहीनता और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तीन शिक्षकों के खिलाफ हुई इस कार्रवाई से जिले के शिक्षक समुदाय में हड़कंप मचा हुआ है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed