बिहार: कौन है सीने पर नौ कलश रखकर साधना करने वाली मनीषा? पंचगामा दुर्गा मंदिर में शुरू की कठिन तपस्या

समस्तीपुर जिले के वारिसनगर प्रखंड में पिता की गंभीर बीमारी ने बेटी को इस कदर चिंतित कर दिया कि उसने मां दुर्गा से उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना की। मनोकामना पूरी होने पर उसने कठिन साधना करने का संकल्प लिया। समय बीतने के साथ पिता की सेहत में सुधार हुआ तो बेटी अपने संकल्प को पूरा करने के लिए नवरात्र के पहले दिन साधना में लीन हो गई।

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रविवार को वारिसनगर प्रखंड की पूर्णाही पंचायत के चारों गांव स्थित पंचगामा दुर्गा मंदिर परिसर में युवती मनीषा कुमारी ने अपने सीने पर नौ कलश रखकर कठिन तपस्या शुरू की। पिता के प्रति बेटी के प्रेम, समर्पण और मां दुर्गा के प्रति उसकी आस्था से जुड़ा यह दृश्य मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बना रहा।

चारों गांव निवासी प्रमोद सिंह की पुत्री मनीषा ने पिछले वर्ष अपने पिता की गंभीर बीमारी के दौरान मां दुर्गा से उनके स्वास्थ्य में सुधार की कामना की थी। परिजनों के अनुसार, पिता की तबीयत को लेकर वह काफी परेशान रहती थी। उनकी स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं होने से परिवार भी चिंतित था। ऐसे कठिन समय में मनीषा ने मां दुर्गा की आराधना की और पिता की सेहत में सुधार होने पर कठिन तपस्या कर अपना संकल्प पूरा करने का निर्णय लिया।

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पिता की स्थिति में काफी सुधार होने के बाद मनीषा ने अपना संकल्प पूरा करने के लिए शारदीय नवरात्र का अवसर चुना। रविवार को नवरात्र की शुरुआत के साथ ही वह पंचगामा दुर्गा मंदिर पहुंची। मंदिर परिसर में अपने सीने पर नौ कलश रखकर उसने साधना शुरू की। इस दौरान वह मां दुर्गा की आराधना में लीन रही। उसकी मां समेत परिवार के अन्य सदस्य भी मंदिर परिसर में मौजूद रहे और साधना के दौरान सहयोग करते रहे।

पिता की बीमारी के दौरान लिया था संकल्प

मंदिर के पुजारी ललित बाबा और समाजसेवी उपेंद्र प्रसाद ने बताया कि मनीषा के पिता प्रमोद सिंह गंभीर रूप से बीमार थे। पिता की स्थिति को लेकर चिंतित मनीषा ने मां दुर्गा से उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना की थी। उसने मनोकामना पूरी होने पर कठिन तपस्या करने का संकल्प लिया था। पिता की सेहत में सुधार होने के बाद अब वह नवरात्र में साधना के माध्यम से अपना संकल्प पूरा कर रही है।

पुजारी और समाजसेवी ने बताया कि नवरात्र शुरू होने के साथ ही मनीषा ने मंदिर परिसर में यह अनुष्ठान आरंभ किया। उसकी मां और अन्य परिजन भी इस दौरान मौजूद रहे। मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के बीच मनीषा की साधना को लेकर उत्सुकता बनी रही।



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नवरात्र में आराधना और संकल्प का विशेष महत्व

शारदीय नवरात्र को मां दुर्गा की उपासना का विशेष पर्व माना जाता है। नौ दिनों तक चलने वाले इस पर्व में श्रद्धालु उपवास, पूजा-पाठ, जप और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से देवी की आराधना करते हैं। कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने पर धार्मिक संकल्प लेते हैं और परंपरा के अनुसार उसे पूरा करते हैं।

मनीषा की साधना भी पिता के प्रति उसके भावनात्मक जुड़ाव और मां दुर्गा के प्रति आस्था से जुड़ी है। पिता की बीमारी के दौरान लिया गया संकल्प पूरा करने के लिए उसने नवरात्र के पहले दिन कठिन तपस्या शुरू की। उसकी आस्था और साधना ने परिवार के प्रति समर्पण और व्यक्तिगत विश्वास के भाव को सामने रखा है।