बिहार: पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में बाढ़ से बढ़ी मुसीबत, सीएम नीतीश कुमार ने हवाई सर्वे कर हालात का लिया जायजा

बिहार में भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाढ़ के कारण लोग परेशान हैं। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में तो आसमानी आफत से जिंदगी बेहाल हो गई है। बाढ़ से लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वे कर हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रभावित लोगों से हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। गौरतलब है कि नेपाल से चार लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बिहार के मोतिहारी, बेतिया समेत 11 जिलों में बाढ़ आ गई है। कई इलाकों में तो घरों में घुस गया है। क्षेत्रों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। यहां की फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई हैं।

